45個月算小菜？比長榮更狂！這公司豪發年終120個月

貨櫃航運大哥長榮日前宣布年終45個月起跳，最高可領52個月，等於員工平均將有近200萬元年終入袋，引發全網轟動。而南韓石化巨頭現代煉油（Hyundai Oilbank）2日宣布，將發放相當於10倍年薪（120個月）的年終獎金給員工，不僅高於前1年度的6倍年薪（72個月），還比長榮多逾1倍，羨煞廣大上班族。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）最近決定維持每日減產200萬桶的原油政策，導致全球油價上漲，南韓不具名業界主管表示，俄烏戰爭持續影響和冬季供暖需求增加，帶動全球油價飆漲，並拉抬終端零售價格。

據了解，南韓石化業去年獲利成績亮眼，光是去年第3季，現代煉油的營業利益就年增2.26倍至2.8兆韓元，若加計第4季，去年總獲利勢必增加更多。

南韓先驅報報導，雖然現代煉油拒絕揭露具體的獎金金額，但該公司2021年曾發給員工6倍年薪的獎金，當時平均每名員工收到7.26億韓元（約1928萬元台幣）。

首爾新聞則報導，受益去年高油價與煉油業的高利潤，南韓國內煉油業的業績屢創新高，包含SK Innovation、S-Oil與GS Caltex在內等其他煉油公司，也相繼宣布給予員工高額的績效獎金。

(旺得富理財網)