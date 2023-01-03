晶片戰多恐怖？三星老將：南韓恐成輸家

過去兩年，全球晶片荒讓各國意識到半導體的重要性，紛紛投入大量資源進入半導體領域，更將半導體視為戰略物資，因而出現晶片戰爭、晶片軍備競賽，曾在三星待超過30年的現任南韓國會議員梁香子坦言，南韓半導體產業面臨壓力，有輸掉晶片戰爭的風險。

美媒財經媒體報導，梁香子在進入政壇前，曾在三星服務超過30年，從研究員助理一路往上爬至高階主管，是三星發展記憶體晶片業務的重要一員，轉戰政壇後於2020年贏得選舉成為國會議員。

面對全球半導體產業的快速變化，梁香子坦言，隨著美國、大陸及日本投入數十億美元建立自己的半導體供應鏈，南韓的前景蒙上陰影也面臨壓力，這已經成為國安問題。

梁香子認為，南韓擁有一個特別的機會來應對晶片戰爭，因為三星是目前唯一一個能夠取代台積電的大廠，應該要為這些公司提供補助，加強在地生產同時也能創造就業機會。

在美國制裁大陸晶片的背景下，南韓企業在夾縫中生存，雙方都要求南韓必須與其保持合作，迫使南韓面對美國提出制裁大陸的要求，只能模糊處理，梁香子強調，「這種微妙狀況突顯南韓在國內建立供應鏈並強化技術能力的重要性，否則將出現越來越依賴國外勢力的風險。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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