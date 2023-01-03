德國核電續命爭議 交長拋出一重要考量

俄烏戰爭爆發使歐洲能源供應出現危機，德國因而推遲2022年全面廢核的時程表，針對核電廠未來的去留，德國交通部長維辛（Volker Wissing）於2日呼籲，政府應成立專家委員會來對此進行審查，不過他也強調，電動車的環境效益仍需透過核能發電來維持。

自2011年福島核災後，德國便訂定了廢核時程表，原定於2022年底關閉全數核能機組，然而2022年2月俄羅斯在烏克蘭展開特別軍事行動後，歐洲各國急於擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴，德國也不例外，該國部分人士因而要求政府延後關閉核電廠，以避免冬季陷入能源供應危機，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）最終於10月發布命令，要求該國境內的最後三座核電廠持續運作至2023年4月15日。

至於4月以後持續運作與否仍是外界關注的焦點，交通部長維辛（Volker Wissing）2日重新將該議題帶回檯面上，他向媒體透露，除非使用核能電力為電動車充電站供電，否則電動車的環境效益將會下降，他補充指出，政府應該指派專家小組，由專家來探討德國該如何確保穩定且價格適當的能源供應，並且能讓該國實現其氣候目標。

德國擁核人士指出，若徹底放棄核能發電，恐會使德國能源轉型期更加依賴燃煤發電，進而造成更多的碳排放；而綠黨則強烈反對核電續命的提議，抨擊此措施的成本高昂，並強調德國可以透過建設再生能源設施來實踐其目標。

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