美2023擴大對陸制裁?日、歐態度關鍵曝

忤逆美國會出事？若拒絕制裁大陸 日本、歐洲下場曝光

過去幾年，美國多次以國安為由向大陸晶片業發動嚴格制裁，更拉攏日本、歐洲等國加入牽制大陸的行動，有專家推測，美國有可能在今年擴大對大陸晶片業的出口管制措施，且若日本、歐洲沒有跟上腳步，恐會遭到威脅。

南華早報報導，美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）不具名分析師表示，「美國有可能在今年加強與擴大出口管制措施以對抗大陸，如果荷蘭與日本不同意這樣做，美國可能會威脅他們。」

他們認為，美國未來可能會把出口管制措施擴大至「對技術領先與國安」有重要影響的領域，包括人工智慧、生物技術及量子計算等，而非僅限於半導體產業。

美國之所以積極拉攏盟友加入制裁，在於若時間越拖越長，大陸有可能找到突破點，且圍堵的效果也會逐漸降低，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，「荷蘭與日本的半導體設備商或材料商出於商業考量，在制裁大陸方面，可能不會跟美國有一致的想法。」

但劉佩真也認為，在短期內，美國能否組織制裁大陸的聯盟仍有待觀察，不過可以預見的是，大陸半導體企業確實在取得設備與原料上面臨不小挑戰。

（中時新聞網 郭宜欣）