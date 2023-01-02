今年油價續航力 分析師看好

國際油價已連續兩年上漲，針對2023年展望，路透訪調顯示分析師普遍預期將續揚，只不過由於全球經濟走疲料將衝擊需求，油價上漲空間並不大。

根據路透12月底發布的最新月調發現，30名分析師與經濟學家預估2023年布蘭特原油每桶均價落在89.37美元，低於11月月調調查的93.65美元；紐約指標期油2023年新估均價為84.84美元，同樣低於前一個月調查的87.80美元。

英美金融市場周一逢新年休市，兩大原油期貨上周五2022年最後一個交易日拉高封關，布蘭特期油上漲近3％，來到85.91美元，紐約期油也收上80美元，報80.51美元。

國際油價已連續兩年上漲，布蘭特期油2021年全年飆升50％，2022年雖然開高走低，但全年還是上漲10％，2022年均價仍達每桶99美元；紐約期油2021年大漲55％，2022年再漲7％。

2023年支撐油價的最大利多將是西方國家制裁俄羅斯，造成油市供給減少，不過利空則是全球經濟前景看淡，加上中國大陸疫情急遽升溫，恐將抑制原油需求。

凱投宏觀助理經濟學家桑德斯（Bradley Saunders）指出，「在高通膨與升息效應雙雙顯現下，我們預估全球經濟2023年出將會陷入衰退。」

受到中國疫情升溫的衝擊，布蘭特期油較去年11月初累計已大跌逾15％。

安達（OANDA）資深分析師莫亞（Edward Moya）表示，「雖說全球經濟衰退疑慮升溫，油市需求前景看疲，但整體油市供需仍然吃緊，今年第一季油市觀察重點將在於中國的情勢。」

大多數分析師普遍看好2023年下半年的油市展望，理由是中國解封與各國央行放緩升息步調，可望帶動原油需求。

訪調還發現，西方制裁俄油對油市的影響料將有限，高盛發表研究報告指出，「我們認為西方對俄油最新的價格上限制裁，對油市不會有影響。」