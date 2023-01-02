金融數據供應商標普全球（S＆P Global） 2日公布，歐元區12月製造業採購經理人指數（PMI）終值升至47.8，改寫三個月新高。顯示供應鏈狀況改善與通膨壓力趨緩下，歐元區製造業可能已度過谷底。

數據顯示，歐元區製造業12月PMI由11月的47.1升至47.8，與初值相同，但低於榮枯線50。製造業產出指數由46升至47.8，連七個月低於50，但改寫六個月新高。

標普首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，歐元區製造業前景在新的一年顯露曙光，原因除了供應鏈問題緩解、通膨顯著降溫外，歐元區政府祭出援助減輕能源危機擔憂也是其一因素。

歐元區經濟火車頭德國12月製造業PMI終值由11月的46.2升至47.1，創下三個月高點，但依然低於50，也不如市場預估與初值47.4。儘管德國製造業萎縮速度減緩，但需求轉疲依然打擊市場情緒。

其中，投入價格指數降至2020年11月以來最低，但依然高於疫前水平。新訂單連九月萎縮，原因包括庫存水平過高、市場不確定攀升與商品價格上漲等。

標普經濟學家史密斯（Phil Smith）表示：「調查顯示原物料取得變得較為容易，連帶改善產能下滑狀況。但新訂單暴跌依然是棘手難題，特別是中間產品生產商，他們庫存過多恐打擊需求。」

至於歐元區第二大經濟體法國，12月製造業PMI從11月的48.3升至49.2，改寫四個月新高並高於初值48.9，但依然低於50。

標普資深經濟學家海斯（Joe Hayes）表示，通膨居高不下、經濟活動放緩與能源支出高漲三大因素持續打擊法國製造業，但該產業低迷情況持續改善，這反映在產出與新訂單跌幅分別創下2022年5月與6月以來最小，且企業信心回升。