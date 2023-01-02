布林肯、秦剛通話 美中保持暢通溝通管道

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間1日在社交平台推特的帳戶上公布消息說，他在當天上午與中方新任外交部長秦剛通電話，而秦剛即將離開華盛頓接任新職。布林肯還表示，在談話中，雙方討論了美中關係並保持暢通的溝通管道。

路透報導，在北京和華盛頓尋求穩定關係之際，中方上月30日任命其駐美國大使、獲國家主席習近平信任的助手秦剛為新任外交部長。56歲的秦剛接替了過去10年擔任外長的王毅，而現年69歲的王毅確定接任中共中央外辦主任，預計將在中方外交政策中發揮更大作用。

報導指出，與前任駐美大使崔天凱任職8年相比，秦剛在擔任駐華盛頓大使任期僅17個月相對短暫，儘管聽起來他對美中關係持樂觀態度，但他的任期恰逢兩個超級大國之間的關係惡化。而在王毅擔任外長期間，北京和華盛頓之間在從貿易到台灣等廣泛問題上的緊張局勢急劇升級。（中時 朱紹聖）

布林肯與中國新任外長秦剛通話 討論美中關係

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在推特（Twitter）發文表示，他今天跟近日新上任的中國外交部長秦剛通了電話，並討論美中兩國關係。

布林肯指出，他與秦剛通電話討論了美中關係，並保持溝通管道暢通。

中國於去年12月30日任命秦剛為外交部長。秦剛曾任中國外交部的新聞司司長、禮賓司司長、副部長等職位，2021年調任中國駐美國大使。

56歲的秦剛接替了王毅，現年69歲的王毅在過去10年擔任中國外交部長，並於去年10月被拔擢為中國共產黨中央政治局委員。（中央社）

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