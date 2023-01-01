歐洲天然氣 回落俄烏戰前價位
因俄羅斯切斷供應，歐洲原本陷入冬季天然氣不足的愁雲慘霧之中，但老天作美、氣溫暖和，市場不但沒有短缺，反倒還供給過剩，這使得歐洲天然氣價格大幅下滑，比起去年8月底高點345歐元跌落近8成，甚至回到俄烏戰爭爆發前水準。
歐洲市場指標的荷蘭TTF天然氣期貨價格，去年12月30日跌至每千度72.75歐元。美國近期天然氣價格也同樣因氣候影響而走低。
數月以前，歐洲官員、企業高層與分析師無不憂心忡忡，因俄羅斯為了報復西方制裁而削減輸往歐洲的天然氣，恐將導致歐洲大陸可能沒有足夠的天然氣過冬。
政府紛紛呼籲民眾節約能源，並警告若供給不足，將採取強制配給措施，另也向美國、卡達等地購入大量天然氣。
然而，今年冬季異常溫暖，到目前為止天然氣使用量不如預期，無論在陸地或是正在海上漂流的天然氣儲存量皆有龐大存量。
歐洲最大銅生產商、也是能源使用大廠Aurubis AG執行長哈林斯（Roland Harings）表示，「目前供應良好。我們還沒有完全度過（危機），但情況看起來確實比兩個月前還好。」
如今有數十艘液化天然氣載運船停泊在歐洲港口附近外海，一方面是因為接收天然氣的儲存空間與泊位已經相當吃緊，另一方面則是有些交易商選擇讓天然氣船先停在外海，等待天然氣價格上漲後再卸貨。
目前歐洲天然氣價格比起8月底的歷史高點重推79％，價格返回今年2月戰爭前的水準，當時俄羅斯大砍輸歐的天然氣供應量，歐洲政府形容這猶如一場經濟戰爭。
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