新年新希望？金正恩：大量製造戰術核武

北韓最高領導人金正恩昨（31）日表示，南韓已經成為「無庸置疑的敵人」，指出這種情況凸顯了「大量生產」戰術核武的重要性及必要性，要求2023年北韓應該成倍增加核彈頭的持有量。

韓聯社報導，北韓官媒朝中社今（1）日報導，金正恩昨日出席勞動黨全體會議，這場會議旨在定調北韓新的一年的重大政策方向。

金正恩在會議上表示，南韓為「無庸置疑的敵人」，這種情況凸顯了大量生產戰術核武的重要性及必要性，他要求軍隊成倍增加核彈頭的持有量。

金正恩在會議上強調加強核武力量的重要性，稱儘管北韓打造核力量的首要任務是嚇阻戰爭及維護和平穩定，但如果嚇阻戰爭衝突失敗，北韓將會堅決執行「第二使命」，他稱這「第二使命」顯然不是防禦，而是其他任務。

韓聯社分析，金正恩此番話代表爆發武力衝突後，北韓將祭出核武攻擊。

另外，金正恩也在會議上指示，研發具有快速核反擊能力的另一座洲際彈道飛彈系統，以及盡快將間諜衛星送上軌道。分析評論，前者可能指的是固態燃料洲際彈道飛彈。

此外，北韓接連在2022年最後一天、2023年第一天向朝鮮半島東部海域發射3枚及1枚超大型多管火箭炮，對此，金正恩昨日在勞動黨中央委員會八屆六中全會的超大型火箭炮儀式上表示，這款多管火箭炮能搭載戰術核武，射程範圍覆蓋南韓全國地區，是北韓的核心攻擊型武器，將履行「壓倒性制敵」的作戰使命。

他更稱，北韓軍需產業透過「獻身式的增產」一次交付30門攻擊型武器裝備「令人激動感慨」，強調要以不服輸的信念及鬥志全力生產打倒美帝侵略者及「傀儡」（指南韓）軍隊的主要武器。

（中時新聞網 吳映璠）

文章來源：(LEAD) N. Korean leader calls for ‘exponential’ increase in nuclear arsenal

文章來源：金正恩：超大型火箭炮射程覆盖全韩 可搭载战术核

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