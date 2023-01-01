陸防疫大轉折 外銀:航空、黃金首波受惠

中國大陸防疫解封強化增長轉折 外銀估航空業、黃金首波受惠

時隔3年，1月8日起中國大陸終於將要重新開放。市場接下來的可能走向，以及產業利弊的變動，攸關資本市場投資人的行動。法國外貿銀行經濟研究團隊最新分析，航空公司是最明顯的受益行業，將會隨著旅遊需求恢復而大幅受益；家庭消費信心修復或將需要時間，但防疫政策放開有助於重振零售和旅遊支出。

富蘭克林證券投顧亦指出，各國現在要求自中國出發的航空旅客提出加強版的病毒檢測證明，太多的相似訊息，掩蓋了中國鬆綁防疫限制後需求長期復甦的樂觀預期，富蘭克林研究團隊對此早一步提出觀點，認為防疫解封有助於中國大陸實體黃金的需求增加，且會在後續逐漸回溫。

法國外貿銀行統計，截至2022年9月，全球航空客運收入為疫情前水平的72％，亞洲和中國大陸分別僅恢復至疫情前水平的51％和37％，這意味著航空業復甦的追趕空間仍然很大，且不是隨景氣變動的週期性回升，疫情之前已然存在的亞洲中產階級規模不斷擴大，亞洲整體人口增長等有利結構性因素，並沒有受到疫情衝擊而改變，相信解封之後、邁向復甦的同時，也會重捨曾經的增長軌道。

中國大陸防疫解封對各亞洲經濟體的旅遊業影響不一。資料來源／法國外貿銀行

中國境內旅遊業占GDP比重，從2019年的5.8％下滑至2022年第三季的1.9％，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，放開限制後應該會重新回到曾經的增長軌道，帶來人民幣3.4兆元的額外支出。

據統計，從外部角度看，2019年中國出境旅遊帶動的淨資本流出2780億美元，重新開放意味著中國內地每年向全球的潛在支出為1650億美元，對於亞洲對旅遊業依賴較高的經濟體 – 例如港澳地區、泰國和日本的相關行業最為有利。不過，短期內大量報復性出境旅遊可能會導致一些中國國內企業的利潤下滑，例如針對境內消費者的免稅店。

星展銀行投資總監辦公室亦看好黃金在2023年第一季的持續表現，維持金價目標於每盎司1950美元的預估，相較2022/12/30國際金價1825美元/盎司，留有走升的空間。

星展分析師團隊指出，儘管總體經濟面臨挑戰，黃金仍是2022年表現較佳的資產類別之一，僅落後於整體大宗商品指數、原油和美元。預期隨著投資人繼續追蹤總經數據的發佈和美元走向，金價短期將可能呈現區間震盪格局，因為還存有美國的正實質利率出現可能，將壓抑黃金長期的表現。

延伸閱讀

特斯拉摔落神壇 台4檔供應鏈黃金10年未變

美元獨強喊卡 2檔黃金ETF有戲

15檔元月常勝軍大咖卡位 2檔金融股受寵

日圓蘊釀走升跡象太明顯 130說到就到