美本周經濟數據 關乎美股元月首周表現

進入2023年後，投資人最關心全球經濟是否能擺脫衰退陰霾、通膨壓力會否持續降溫，讓各國央行減緩甚至停止升息。本周美國公布關於製造與服務景氣、進出口和就業等數據極受矚目。

元月首周乃至整個1月份的美股漲跌走勢，被視為反映市場對未來一年股市走勢預期的重要觀察點，而美國重要數據集中在5日和6日公布，勢必牽動美股乃至全球股市走向。

美國5日公布的數據，跟就勞動市場有關的包括12月Challenger企業裁員人數、ADP就業人數、和上周初領失業救濟金人數。

由於科技與金融業的裁員情況正擴大至其他行業，而有報導指科技業被裁人員往往很快能找到工作，因此相關就業數據就給市場用來觀察美國勞動市場狀況，以了解在年底消費旺季期間企業的人力需求變化。

另外，同一天會公布12月標普全球服務業與綜合採購經理人指數（PMI）終值、11月進出口與貿易平衡、和EIA上周原油庫存。

其中，PMI是最新反映美國經濟活動的重要數據。進出口數據會被用來觀察美國通膨的變化。北美正值寒冬，原油庫存的增減會影響油價走勢。

至於6日最重要數據是12月失業率和非農就業人數，12月汽車總銷售、和11月工廠訂單。失業率較5日公布的就業數據更能反映美國目前勞動市場的變化，因此對美股的影響力也更大。

另外，在拜登積極推動國內製造業發展之下，汽車銷售與工廠訂單等數據，就被用來觀察政策利多是否開始反映在經濟上。

歐洲本周數據也備受關注。除了製造與服務業PMI集中在2日到4日之間公布外，德國2日公布12月失業率和通膨率，法國3日公布12月通膨率，歐元區5日公布12月通膨率等，勢必影響歐股走勢。

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