馬士基新執行長 柯文勝推科技整合轉型

2023年元旦走馬上任的馬士基集團（Maersk）新執行長柯文勝（Vincent Clerc）面對全球經濟惡化、運價下跌的艱困環境，但過去幾年他在馬士基推動科技整合效果有成，令外界期待他繼續帶領集團轉型。

2022年底馬士基宣布領導集團6年的執行長施索仁（Skou Soren）即將退休，由旗下海洋物流事業執行長柯文勝接手掌舵，成為馬士基創業以來第6任執行長，同時也是該集團第一位非丹麥籍執行長。

當時馬士基董事長烏格拉（Robert Maersk Uggla）表示：「疫情對供應鍊產業帶來的旺盛需求即將步入尾聲。如今在產業動盪之際，我認為執行長職位注入新能量將為馬士基創造優勢。」

2016年施索仁當上執行長以來馬士基股價翻倍，這段期間施索仁成功將海運起家的馬士基打造成整合物流集團。2017年馬士基將石油天然氣事業賣給法國道達爾（TotalEnergies）後加速推動轉型，開始投資倉庫及陸上轉運中心，如今一手包辦物流供應鏈端到端全部流程。

柯文勝在這段轉型過程中扮演不可或缺的要角，使他成為執行長接班人的不二人選。今年50歲的柯文勝出生於瑞士，先後在瑞士洛桑管理學院及哥倫比亞大學商學院取得學士及碩士後，在1997年加入馬士基，一路爬到海洋物流事業執行長的位子。

烏格拉表示：「柯文勝是馬士基轉型的重要推手，不僅在決策上展現敏銳洞察力，還能執行複雜的事業計畫，長期以來不斷實現客戶解決方案並創造股東價值。」

柯文勝在馬士基轉型過程中的最大貢獻就是加速科技整合，這也是馬士基面對未來市況所須具備的重要競爭力之一。

柯文勝在2022年11月里斯本網路高峰會（Web Summit）發表專題演說時曾提到，基礎建設是物流產業的基石，但長久以來業界忽視基礎建設的重要，直到2020年全球疫情爆發才讓潛在問題一次全部浮上檯面，令物流業措手不及。

他認為過去兩年全球供應鏈大亂、各產業缺工缺料的問題並非疫情造成，而是存在許久。這些問題的根源來自基礎建設不夠完備，而他認為物流業基礎建設最大的缺失就是供應鏈各環節之間缺乏科技整合，因此過去兩年來馬士基加速朝著數據應用、科技整合的方向前進。

柯文勝擔任海洋物流事業執行長期間在數位、整合、減碳三方面下足苦工，將海運物流經手的所有合約文件全部數位化並送上雲端平台，節省紙本文件人事成本又縮短前置作業時間。

在科技整合方面，馬士基也開始應用物聯網技術。柯文勝表示馬士基每年約有50萬個貨櫃運送生鮮蔬果到全球各地，如今這些貨櫃開始安裝數據追蹤及遠端溫控裝置，讓客戶隨時掌控貨櫃溫度，確保生鮮蔬果在上岸轉運到終端賣場時達到完美熟度。

在減碳方面，2019年馬士基曾誇下海口要在2050年前達到碳中和目標，後來才發現困難重重。在柯文勝協助之下，馬士基近年積極投資新創公司發展全電動及自動化運輸科技，但他坦言在這段轉型過程中最大挑戰是成本管控。他表示：「在公司急速成長的同時，也應確保成本不要超標。」