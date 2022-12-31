Z世代59歲就想退休

西北互助人壽保險公司（Northwestern Mutual）研究指出，美國18～25歲之間的Z世代，對自己工作和達到財務安全的能力，是各個世代裡最有信心。因此其計劃退休年齡，比屬於祖父輩的嬰兒潮世代的計劃年齡早了12年。

泛指2000年到2014年間出生的Z世代，預期其退休年齡平均為59歲。相較之下，1980年代初到1990年代末的千禧世代為61歲，1964年至1980年間的X世代65歲，1946年到1964年間戰後嬰兒潮世代為71歲。

儘管X世代的計劃退休年齡並非最晚，但對前景看法卻是最負面，因為只有43％的X世代認為社會保障能確保其退休生活。這比率明顯低於千禧世代的52％、Z世代的55％、和嬰兒潮世代的70％。

另外，對於自己有能力或將有能力達成長期財務安全上，X世代也是最悲觀的一群，有信心達成財務安全比率為58％，也低於千禧世代的66％、Z世代和嬰兒潮世代兩者的逾70％。

在疫情期間，Z世代是各年齡層裡最會增加儲蓄和尋找專業金融顧問的協助，因為其當中有70％儲蓄增加，29％在疫情後尋找專業顧問。這兩方面比率都高於其他世代。因此Z世代是最有信心去建立財務安全。

儘管如此，高達74％的Z世代認為其財務計劃必須改善，比率跟千禧世代一樣，兩者都是各年齡層裡認自己財務計劃不夠完善的一群。