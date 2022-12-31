通膨壓力山大 美350種特殊藥品漲價

因應拜登政府的《降低通膨法案》（IRA）準備上路，加上通膨及供應鏈問題加重生產成本，大藥廠打算自2023年1月起調漲在美國售價，超過350種特殊藥品在漲價之列。

據報導，醫療保健研究公司3 Axis Advisors指出，計劃漲價藥廠包括輝瑞、葛蘭素史克、必治妥施貴寶、阿斯特捷利康和賽諾菲。

1月料有更多藥品新價格公告，藥廠多半每年在該期間漲價。這波調漲針對的是標價，不含提供給藥局的福利或其他折扣。

據了解，製藥巨頭計劃漲價，料是為美國的IRA法案預做準備，該法案允許「聯邦醫療保險」（Medicare）自2026年起，可針對部分藥品直接議價。另一方面，製藥業正為通膨及供應鏈吃緊所苦，這些不利因素推高生產成本。

藥品定價非營利機構46brooklyn指出，2022年藥廠調漲1,400種以上藥品價格，創2015年最多藥品漲價紀錄。2022年藥價漲幅中值4.9％、平均漲幅為6.4％，兩個數據都低於美國通膨。

藥廠漲幅大多不超過10％，這是製藥業不成文慣例，源自過去10年中，藥廠因頻繁漲價而飽受抨擊。

迄至目前，輝瑞宣布調漲藥品最多，有89種特殊藥將漲價，旗下美國赫士睿（Hospira）也有10項藥品調漲。

其次是葛蘭素史克，擬調漲26款特殊藥物，帶狀皰疹疫苗Shingrix漲幅將近7％。

其他漲幅明顯還有必治妥施貴寶的客製化CAR-T細胞療法藥物Abecma及Breyanzi，擬漲9％，這兩種抗血癌藥價已破40萬美元。