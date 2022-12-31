美國CES展5日登場 超微蘇姿丰將分享願景

全球科技業年度大展之一的2023年美國消費性電子展（CES 2023），將於1月5日至8日在美國拉斯維加斯登場。雖然全球多數國家已經放寬新冠肺炎疫情封控，CES展也重新以實體方式舉辦，但線上數位展仍然會在展期推出，可以從世界各地透過「數位通行證」遠端參與CES 2023。

CES 2023除了將於1月5日至8日在美國拉斯維加斯舉行實體展會，並於2023年1月3日及4日舉辦獨家對媒體開放的會前活動外，線上展會亦將在開展期間登場。主辦單位美國消費技術協會（CTA）指出，報名線上展會可以參與CES媒體會前活動、議程直播和主題講座的精選內容，完整涵蓋交通運輸、數位醫療、Web3與元宇宙、永續發展及人類安全等五大重點領域，同時透過CES數位平台深入了解創新科技與市場趨勢。

此外，已有超過300家榮登財星全球500大企業排行榜、眾多家喻戶曉的全球巨擘與國際品牌註冊參與CES 2023，包含博世集團（Bosch Global）、佳能（Canon）、樂金（LG）、微軟（Microsoft）、松下集團（Panasonic）、索尼（Sony）和三星（Samsung）等。

CTA指出，CES 2023與會人數及展會規模全面升級，新加入CES的參展商數量已突破1,000家，參展商總數逾2,800家，與會人數有望跨越10萬大關，且三成以上來自美國以外的國家與地區。

由於全球通膨、俄烏戰爭、各國升息等外在環境不確定性升溫，造成消費性電子需求疲弱，CTA將會在CES 2023開展前夕舉行CES 技術趨勢展望年度座談，將聚焦於CTA的最新研究成果，並預先發表CES展會期間及2023全年度值得關注的技術趨勢。

CES 2023這次亦邀請超微董事長暨執行長蘇姿丰發表主題演講。超微表示，蘇姿丰將攜手產業體系合作夥伴及高階主管，分享超微的未來願景，闡述如何為玩家、專業人士及其他領域人士創造最頂尖的運算解決方案。再者，車用電子亦是CES 2023重頭戲，MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）將前進拉斯維加斯參與CES 2023，MIH執行長鄭顯聰將對外說明MIH北美生態圈的布局。