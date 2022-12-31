美股創2008來最大年跌幅 特斯拉狂瀉65％

2022年最後一個交易日，美股最終沒能迎來聖誕行情。周四（29日）的衝高僅是曇花一現，周五（30日）主要指數回落，終場收黑但跌幅收斂。全年那指跌逾30％，標普跌近20％，主要指數年線跌幅為2008年以來最大。

道瓊工業指數終場下跌73.55點，或0.22％，收在33,147.25點。標準普爾500指數下跌9.78點，或0.25％，收在3,839.50點。以科技股為主的那斯達克指數下跌11.61點，或0.11％，收在10466.48點。費城半導體指數下跌2.834點，或0.11％，收在2,532.113點。

FAANMG六大科技股早盤都曾跌逾1％，憑藉尾盤拉升，網飛漲近1.3％；蘋果漲近0.3％，Facebook母公司Meta漲不到0.1％；而微軟跌近0.5％，谷歌母公司Alphabet跌近0.3％，亞馬遜跌0.2％。華爾街見聞統計，這些科技股全年均累計大跌，Meta跌近65％，網飛跌51％，亞馬遜跌近49％，Alphabet跌逾38％，微軟跌29％，蘋果跌近26％。

特斯拉周五雖繼續反彈，但最終創史上最大年度跌幅，特斯拉2022年來狂瀉逾65％，為史上最慘一年。其2010年掛牌上市後，上次年線出現收黑是在2016年，當時走跌11％。

台股ADR部分，台積電ADR下跌1.99%；日月光ADR下跌1.42%；聯電ADR下跌2.97%；中華電信ADR跌0.41%。

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