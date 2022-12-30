升息、避險雙助攻 美元飆七年來最大漲幅

美元今年挾著聯準會（Fed）激進升息與全球經濟看疲避險資金湧進的雙利多，在國際匯市一枝獨秀，美元指數全年漲幅超過8％，篤定改寫七年來最大漲幅紀錄。不過，因Fed貨幣政策即將反轉，而美國經濟亦有衰退疑慮，美元2023年看貶。

追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數今年最後一個交易日持平，報103.89，儘管短線轉弱，今年迄今漲幅仍超過8％，是2015年以來最大漲幅。美元指數今年9月底最高觸及114.78，飆逾20年新高。

Fed無疑為帶動美元大多頭行情的最大推手，自今年3月啟動升息循環後，連續4次例會升3碼，短短不到一年總共升息4.25個百分點，升息力道為1980年以來最強。相較之下，由於日本央行堅採超寬鬆貨幣政策，日圓成為今年最弱勢的主要貨幣，其中對美元總共重貶逾13％，創2013年以來最大跌幅。

日銀上周意外宣布放寬殖利率曲線波動幅度，刺激日圓強升，連帶也加重美元的跌勢，新加坡銀行貨幣策略師沈茂雄指出，「市場關注日銀後續是否有更多貨幣政策轉鷹的動作，我認為從基本面看來，目前情勢已開始轉向對日圓有利。」

事實上，美元自9月底觸頂後就大幅壓回，美元指數本季以來已大跌超過7％，目前處於近七個月最低。

沈茂雄表示，「我預估美元將失去強勢地位，明年中以前會加速反轉下跌。」

Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen）認為，「隨著通膨持續降溫，而投資人重新聚焦諸如高負債等美國經濟的結構問題，美元明年將看貶10％，最多可能貶15％。」

渣打銀行貨幣策略師英葛蘭德（Steve Englander）也表示，由於中國大陸解封，加上全球其他主要經濟體經濟成長好轉，美元明年將會走貶。

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