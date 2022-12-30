大摩看好特斯拉逆勢占鰲頭 曝進場點浮現

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師喬納斯（Adam Jonas）29日發布最新報告指出，2023年將是電動車市場「重置」的一年，過去兩年供不應求的情況將轉變為供過於求，不過他看好這樣的改變將有利於特斯拉擴大其優勢，並將特斯拉的評級維持在「跑贏大盤」，喬納斯的分析帶動特斯拉股價29日大漲逾8%。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於2022年10月完成收購社群平台推特（Twitter），並且將諸多心思放在推特上，引發投資人的擔憂，加上特斯拉本月在美國及加拿大推出大幅度折扣，使外界揣測市場需求下滑，種種跡象皆使投資人對於特斯拉的前景更加不安。

此外，特斯拉在電動車市場的市占也逐漸下滑，根據標普全球移動（S&P Global Mobility）的數據，2022年截至第三季為止，特斯拉在美國電動車市場的占比為65%，較2021年的71%明顯下降。

不過一向看多特斯拉的喬納斯認為，電動車市場將在2023年出現劇變，市場將一改過去兩年的情況轉變為供過於求，即便老牌汽車製造商加入電動車生產行列，使市場競爭加劇，特斯拉也有望在2023年擴大其領先優勢。他在報告中指出，宏觀經濟持續惡化、民眾負擔能力下降、電動車市場競爭更趨激烈，特斯拉未來有重重障礙必須克服，不過他仍看好特斯拉在面對諸多壓力下，仍能以成本優勢及規模優勢強化其在電動車產業的領先地位。

且考量到美國《降通膨法案》的稅收抵免即將上路，特斯拉有望成為潛在贏家，喬納斯在報告中寫到，特斯拉股票近期的拋售潮其實創造了一個極具吸引力的進場點。喬納斯雖然將特斯拉的目標價從每股330美元下調至250美元，不過仍維持「跑贏大盤」的評級，激勵特斯拉股價29日飆漲9.11美元，漲幅8.08%，收報121.82美元，寫下5個月來的最佳單日表現。

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