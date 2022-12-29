那指漲2.6% 台積ADR飆4% 特斯拉嗨起來

隨著2022年即將邁向尾聲，美國股市29日交易量清淡，四大指數在成長型類股領漲下全面收紅，蘋果結束數個交易日的頹勢，收漲2.8%，台積電ADR也高飛逾4%。

道瓊工業指數勁揚345.09點或1.05%，以33,220.80點作收；標普500指數上漲66.06點或1.75%，收3,849.28點；那斯達克指數揚升264.80點或2.59%，收10,478.09點；費城半導體指數上漲81.45點或3.32%，收2,534.95點。

數據方面，美國勞工部29日公布數據顯示，上周初次申領失業救濟金人數為22.5萬人，符合市場預期，雖較前值微幅攀升，不過仍貼近歷史低點，截至12月17日當周，持續申領人數報171萬人，高過預期的169萬人，前值上修至166.9萬人。

政經方面，中國將於2023年1月解除「清零」政策，不過由於疫情反覆，日本、義大利等國陸續宣布針對自中國入境的旅客祭出因應措施，美國疾控與預防中心網站（CDC）也於28日發表最新聲明，要求從陸港澳抵美國的旅客行前不超過兩天的時間內接受新冠病毒檢測，對此歐盟（EU）衛生機關則於29日表示，他們仍認為「不必要」強制要求來自中國的旅客接受篩檢。

個股方面，特斯拉近期風波頻傳，導致若干分析師調降特斯拉目標價，長期看多特斯拉的摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）也在最新的報告中將特斯拉的目標價從330美元調降至250美元，他認為馬斯克引發的爭議和電動車市場的疲軟恐會限制特斯拉的上漲空間，不過喬納斯仍看好特斯拉在電動車市場中處於領先地位，並重申「跑贏大盤」的評級，特斯拉股價29日飆漲9.11美元，漲幅8.08%，收報121.82美元。

另外，科技股逢低買盤搶進，Meta勁揚4.64美元，漲幅4.01%，收報120.26美元；亞馬遜揚升2.36美元，漲幅2.88%，收在84.18美元；Google上漲2.49美元，或2.88%，以88.95美元作收；蘋果收漲3.57美元，或2.83%，收在129.61美元；微軟揚升6.48美元，或2.76%，收241.01美元。

台股ADR方面，台積電ADR大漲2.94美元，漲幅4.02%，收在76.00美元；日月光ADR0揚升0.20美元，漲幅3.25%，收報6.36美元；聯電ADR勁揚0.24美元，漲幅3.70%，以6.73美元作收。

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