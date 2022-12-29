加密幣踩雷 部分客戶拋售債權認賠殺出

今年加密幣圈爆發破產風暴，FTX、Celsius Networks與Voyager Digital等廠商接連倒閉，由於破產重整曠日廢時，部份客戶選擇折價拋售債權認賠出場。

破產債權經紀與收購業者Cherokee Acquisition表示，目前有許多FTX與Celsius的客戶以及債權人正在該公司經營的網路平台掛賣債權，其中持有FTX的債權總額約10億美元，Celsius的債權約1億美元。

另一家破產債權交易新創業者Xclaim近日剛調整營運，專攻加密幣債權的買賣交易平台業務，吸引FTX、Celsius與Voyager近5百名的客戶在平台上掛賣債權，委賣債權總額約1.26億美元，其中FTX的債權占大宗約9,170萬美元。

這些投資人選擇拋售債權提前認賠出場，主要考量是破產程序曠日廢時，即便等到程序走完對他們而言也不一定比較有利。

Cherokee Acquisition創辦人經理賈利薩維奇（Vladimir Jelisavcic）指出，「破產需花的時間比大家想像的還要長，不是每個人耗得起，有些人就是有馬上變現的急迫性。」

Xclaim創辦人執行長塞迪（Matt Sedigh）表示，該公司每天都接到債權人的詢問電話。他還說，由於FTX的大多數用戶住在海外，因此在該公司平台委賣FTX債權的賣方約有三分之二來自中國大陸、香港和台灣。

此外，在承接債權方面，對沖基金和不良債權投資人也開始出手收購。根據法庭文件顯示，包括Contrarian資產管理、Invictus投資管理和數位資產投資公司NovaWulf Digital Management在內等基金業者已經從Celsius或Voyager債權人手中購買債權。

債權價格每天浮動。在FTX於11月初破產後，Xclaim平台Voyager破產債權價格崩跌，折價幅度高達6成，FTX收購Voyager當然也告吹，之後出現反彈，折價幅度縮至3成6。

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