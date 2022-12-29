晶片產量大減與庫存暴增 韓經濟蒙塵

最新數據顯示，韓國11月晶片產量出現連續第4個月萎縮，年減15％、月減11％，是全球金融危機近14年來的最大降幅。這意味著隨著全球經濟放緩，海外對科技零部件的需求進一步降溫。

韓國家家統計局28日公布資料顯示，經濟活動的下降表明，這個與世界經濟密切相關的國家的復甦勢頭正在減弱。目前，韓國的經濟增長已受到出口下降和國內利率上升的壓力，海外黯淡的前景加劇了人們的擔憂。韓國財政部表示，晶片需求疲軟成為了增加韓國經濟前景不確定性的一系列因素之一。

根據財聯社報導，與此同時，韓國半導體庫存卻在11月同比增長了20％，較上月的增幅12.9％進一步增長，凸顯出全球記憶體晶片供應過剩的現狀。此外，韓國整體工業產值收縮3.7％，創下新冠疫情大流行以來的最大降幅。



韓國晶片般供應全球，被視作世界製造業的晴雨表，其產出的下降代表著全球市場對科技零部件的需求進一步降溫。



展望2023年，俄烏衝突仍在延續，包括美國在內的主要經濟體進入衰退的風險正在上升，再加上疫情仍未結束，多重因素可能打擊全球製造業需求。



此一情勢再次威脅到韓國經濟的前景。目前，韓國的經濟增長已經感受到來自出口下降和國內利率上升的雙重壓力，全球經濟的疲軟加劇了人們對韓國黯淡未來的擔憂。



韓國財政部在另一份聲明中表示，晶片需求疲軟增加了一系列風險，讓韓國經濟前景更加不確定。

報導指出，韓國央行在考慮貨幣政策已感到更多掣肘，其正在討論明年是否還需要再升息一到兩次。而橫亙在全球央行心中的一個問題是何時退出緊縮政策，烏雲密佈的經濟前景，讓已升息一年的韓國央行不得不更加謹慎。

（工商時報 數位編輯）

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