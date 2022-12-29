西南航空持續取消航班 美運輸部要查

耶誕週末罕見冬季風暴嚴重衝擊美國空中交通。儘管隨著風暴過去，航班陸續恢復正常，但西南航空仍持續取消航班，引來美國運輸部關切。部長布塔朱吉表示，這絕不只是氣候因素，將展開調查。

根據航班追蹤網站FlightAware統計，西南航空今天取消2508架航班，佔今天全美航空公司取消航班的90％，明天還將取消2,508架次，佔總取消航班的99％。

在其他航空公司從冬季風暴恢復之際，西南航空仍處在混亂狀態。西南航空在假期間取消超過1萬5,000個航班，引來聯邦機構的關切並誓言調查。

布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天接受美國廣播公司新聞網（ABC）節目「早安美國」（Good Morning America）訪問時指出，這次事件絕不只是氣候因素。運輸部會確保西南航空旅履行對旅客的義務，包括退款。

他也指出，為恢復與客戶的關係，西南航空不僅要健全財務，還需找出真正重建信任與信心的方法。

據華盛頓郵報（The Washington Post）取得西南航空12月21日的內部備忘錄，示警丹佛機場的人力短缺問題。丹佛機場是西南航空的重點機場，受到這波冬季風暴的嚴重侵襲。

美國聯邦參議院商業委員會（Senate Commerce Committee）主席肯特威爾（Maria Cantwell）也對西南航空大規模取消航班表示關切。

肯特威爾發出聲明表示，西南航空的問題不僅是氣候因素，商業委員會將對此展開調查。許多航空公司在航班取消時為與消費者充分溝通，消費者應得到強有力的保護，包括更新的消費者退款規範。

肯特威爾與其他兩位議員11月時曾要求運輸部加強規劃中的退款規則，要求航空公司在取消或嚴重延誤航班時支付旅客的衍生成本，包括食物、住宿與交通。

延伸閱讀

美國暴風雪造成水牛城31人死亡

美世紀暴風雪 政府緊急援助

最冷耶誕夜 暴雪狂掃 全美百萬家庭大摸黑