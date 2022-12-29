三星罕見開高層會議 討論明年經濟對策

根據韓國先驅報28日引述消息來源報導，三星集團周一（26日）召開主管會議，針對晶片價格下跌、貨幣匯率下滑與升息等明年的經濟衰退問題進行討論，這也是三星六年來首次舉行集團高層會議。

報導引述消息來源表示，三星電子會長李在鎔並未出席此次會議，由其他高階主管針對集團今年表現與來年經濟策略提出意見交流。消息人士稱，三星今年已舉行多次緊急會議，集團對明年黯淡的市場前景相當擔憂，且已預計三星電子將在2022第四季出現虧損。

市場情報公司FnGuide預計，三星第四季度的營業利潤將達7.34兆韓元（約57.9 億美元），比去年同期下降約47％。該機構進一步預測，三星來年1至3 月的營業利潤，將較去年同期下降57％。有進投資證券分析師李勝宇（Lee Seung-woo）則預測，三星明年的銷售額和營業利潤將分別比去年同期下降8％和44％，至281兆韓元和25.2兆韓元。

在26日三星高層會議消息傳出前，路透26日引述韓國媒體報導指出，三星電子計劃在明年逆勢擴產，擬提高平澤市（Pyeongtaek）P3廠提高12吋晶圓DRAM產能。此外還會擴展依照晶片代工合約的4奈米晶片產能，並將增加至少10台極紫外光設備。不過在29日，又有市場傳言指三星部分Galaxy A手機將淘汰一顆鏡頭，但是哪款Galaxy A系列機型將減少後置鏡頭？目前未有進一步的消息傳出。

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