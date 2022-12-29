歐盟能源暴利稅惹議 埃克森美孚怒提告

在俄烏戰爭推高全球能源價格後，歐盟計劃對化石燃料公司課徵暴利稅，藉此籌集資金為民眾減輕能源負擔，然而此舉引發石油產業不滿，美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）28日對歐盟提起訴訟，指控歐盟此舉已逾越其法定權利。

自俄羅斯今年2月揮軍烏克蘭以來，能源價格節節攀升，化石燃料產業因而成為歐盟的目標，歐盟計劃對石油、天然氣、燃煤發電業者及精煉廠今年度的獲利課徵33%暴利稅，有望籌集250億歐元用於幫助成員國的家庭降低其能源負擔。

然而此舉引發化石燃料產業的大力反彈，埃克森美孚的發言人諾爾頓（Casey Norton）28日指出，該公司理解能源成本確實對於企業和家庭造成影響，然而歐盟的暴利稅將會削弱投資人的信心，最終結果將適得其反，諾爾頓強調，過去十年，該公司在歐洲的煉油項目上已投資30億歐元，但該公司是否繼續投資歐洲，都將取決於歐洲的吸引力以及全球競爭力，而暴利稅可能會對此產生影響。

埃克森美孚早前曾指出，截至2023年末，暴利稅恐會讓導致該公司多負擔20億美元的成本，不過具體金額仍要視各國具體的法律實施情況而定。

為迫使歐盟放棄課徵暴利稅，埃克森美孚已於28日透過其設在德國和荷蘭的子公司向歐盟普通法提起訴訟，該公司指控，徵稅權力應屬於主權國家，而非歐盟機構，因此歐盟課徵暴利稅屬於越權行為。

諾爾頓補充表示，該公司認為政策的思慮過程至關重要，因此將會持續與歐盟領導人協商，盼能共同解決問題。

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