中國疫情蔓延 道瓊挫365點 蘋果續破低點

美國房市數據出現下滑跡象，加上中國新冠疫情惡化，投資人對於經濟衰退的擔憂升溫，華爾街股市28日情緒低迷，四大主要指數先升後跌，蘋果股價持續下挫，科技股深陷賣壓，尾盤拋售潮加劇，四大指數終場全面收黑。

道瓊工業指數挫跌365.85點或1.10%，收32,875.71點；標普500指數下挫46.03點或1.20%，收3,783.22點；那斯達克指數下跌139.94點或1.35%，收10,213.29點；費城半導體指數下滑36.67點或1.47%，收2,453.49點。

數據方面，全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）28日公布最新數據顯示，美國11月待售房屋銷售大幅下滑4%，遠低於經濟學家此前預估的1.8%，為連續第六個月下滑，反映出聯準會數度升息已使美國房市急速冷凍。

政經方面，中國早前宣布放寬防疫，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離等措施，一度使市場樂觀期待經濟回溫，然而由於中國疫情仍嚴峻，投資人擔憂中國再度出現疫情爆發初期的窘境，恐會使各產業受到負面影響，市場因此深陷低迷情緒之中。

中國疫情反覆也使國際油價受到打壓，西德州中級原油2月交割價下跌0.7%，來到每桶78.96美元，倫敦北海布倫特原油2月交割價下挫1.3%，來到每桶83.26美元，帶動能源股應聲重挫。

此外，由於富士康鄭州廠數月以來深受疫情所擾，其他廠房即便支援生產也緩不濟急，Trendforce因此將iPhone 14今年的全年出貨量下調至7,810萬之，並且將2023年第一季蘋果iPhone全系列的出貨量調降至4,700萬支，對比去年同期衰退22%，蘋果股價28日持續下挫，終場大跌3.99美元，跌幅3.07%，收報126.04美元，持續下探18個月來的低點。

主要科技股28日全面走低，Google挫跌1.47美元，或1.67%，收在86.46美元；亞馬遜下滑1.22美元，跌幅1.47%，收報81.82美元；Meta下跌1.26美元，跌幅1.08%，收在115.62美元；微軟下挫2.43美元，跌幅1.03%，收234.53美元。

台積電ADR挫跌1.26美元，跌幅1.70%，收在73.06美元；日月光ADR下滑0.10美元，跌幅1.60%，收在6.16美元；聯電ADR下跌0.14美元，跌幅2.11%，收6.49美元。

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