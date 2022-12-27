普丁反擊限價措施 明年2月起禁止售油

七大工業國集團（G7）及歐盟自本月5日起針對俄羅斯原油祭出限價措施，引發俄羅斯不滿，俄國總統普丁（Vladimir Putin）於27日簽署法令對此做出反擊，自2月1日起將禁止俄國企業向實施上述措施的國家供應原油。

俄羅斯揮軍烏克蘭已逾10個月，G7、歐盟和澳洲為了對俄國斯施加壓力，於本月初達成共識，針對俄羅斯的原油實施每桶60美元的價格上限，雖然接近俄羅斯石油目前的價格，但遠低於俄羅斯過去一年出口石油的價格，西方國家盼能以此舉阻斷俄國的資金來源，讓其結束在烏克蘭的軍事行動。

為反擊西方國家的限價措施，普丁於27日簽署行政命令，若外國法律實體或個人欲在合約中直接或間接地採用價格上限，石油生產商將不得供應原油及煉油產品給上述實體或個人，此限制將會在明年2月1日生效，預計會實施至7月1日。俄羅斯政府也在聲明中強調，由於美國在內等國家以及若干國際組織針對俄國採取不友好且違反國際法的行動，俄國因此祭出此限制作為回應。

此外，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）早前在接受媒體採訪時強調，俄羅斯將會會要求石油生產商減少產量，可能會自2023年初開始，每日減產50萬至70萬桶。

雖然數位分析師表示，俄油價格上限對於俄羅斯石油收入的影響微乎其微，但俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）於27日坦言，西方國家的限價措施將會壓縮到俄國的石油收入，恐會使該國的預算赤字超過先前的估值預，在對俄羅斯對挹注大量資金從事軍事活動之際，限價措施對俄國而言確實是一個額外的財政障礙。

在俄羅斯公布禁售令前，中國宣布結束入境旅客隔離規定，投資人期待在供應緊俏之際，市場需求會隨中國經濟復甦而揚升，帶動國際油價27日上揚，倫敦北海布倫特原油2月交割價上漲2.94美元，來到每桶83.92美元，西德州中級原油2月交割價下跌3美分，來到每桶79.53美元。

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