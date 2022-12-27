特斯拉中古車價格泡沫破滅 市值大跌

特斯拉中古車價格大幅下滑，降幅高於整體中古車，恐威脅新車售價。另一方面，特斯拉市值暴跌，如今已遜於沃爾瑪，降至標普500指數第13大成分股。

27日早盤特斯拉股價再重挫4.3％，報117.85美元，創逾2年新低，市值降至3,721億美元，遜於沃爾瑪和摩根大通23日收盤市值。特斯拉的市值與今年1月3日的高點1.24兆美元不可同日而語。

根據汽車情報網站Edmunds數據，11月特斯拉二手車的平均售價為55,754美元，較7月的高點67,297美元下滑11％，降幅大於同期美國整體二手車的4％。此外，11月特斯拉二手車在經銷商的庫存天數平均為50天，亦高於整體二手車的38天。

俄烏戰爭引發汽油價格飆漲，刺激消費者對特斯拉電動車的需求，特斯拉調漲售價的速度比對手更快，帶動獲利成長。部分車主趁著車價節節攀升時，出售入手不久的電動車賺了一筆，再訂購一輛新車，推動特斯拉的新車需求。

如今汽油價格回落、利率攀升、特斯拉的產出增加，以及電動車競爭加劇，讓特斯拉中古車跌價的速度超過整體車市，並對新車價格產生連鎖反應。

特斯拉上周將今年交車的Model Y與Model 3的售價降幅提高一倍，至7,500美元，加重投資人憂慮汽車需求疲軟。

Edmunds指出，8月將近三分之一的待售特斯拉中古車是2022年款，反映買家當初購車的目的是轉售，相較之下，其他品牌的比重僅有5％。

汽車銷售網站iSeeCars.com分析師布洛爾（Karl Brauer）表示，過去兩年特斯拉二手車的售價比買家原先支付的價格還高，車主賣出二手車還能從中獲利，現在情況已經逆轉，這將壓縮特斯拉的新車需求。

特斯拉執行長馬斯克日前表示，「激進的利率變化」造成所有汽車價格上漲，不論新車或中古車，特斯拉可能調降售價來維持銷量成長，這將導致獲利下滑。

中古車跌價並非特斯拉獨有，二手車銷售商CarMax第三季獲利暴跌86％。分析師表示，疫情時期全球汽車製造商面臨供應鏈中斷，美國中古車市場蓬勃發展，如今則面臨「中古車衰退」。

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