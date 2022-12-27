烏盼2月底前召開和平峰會 不期望俄參加

烏克蘭外交部長庫列巴今天表示，烏國希望召開一次高峰會來結束衝突，但他不期望俄羅斯會參加，這項聲明讓人難以看見這場毀滅性戰爭很快就會結束的徵兆。

庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴美聯社，他的政府希望在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）擔任調解人的情況下，於兩個月內舉行一場「和平」峰會。

庫列巴說，在烏克蘭與俄羅斯直接對話前，俄羅斯必須接受戰爭罪審判。但他也說，其他國家應可自由與俄羅斯人往來，如同土耳其與俄國先前達成穀物協議那般。

美聯社的訪問讓我們得以一窺俄烏戰爭有朝一日可能如何結束的願景，儘管任何和平談判都將在數月之後才會舉行，且在很大程度上取決於複雜的國際談判。

庫列巴還說，他對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週訪問美國的結果「非常滿意」，並透露美國政府已制定一項特別計畫，讓愛國者（Patriot）飛彈系統不到6個月內在烏國投入使用。相關培訓通常需要長達一年的時間。

庫列巴在外交部受訪時表示，烏克蘭將竭盡所能在2023年贏得戰爭。

他說：「每場戰爭都以外交方式結束。每場戰爭的結束，都是在戰場和談判桌上採取行動的結果。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對庫列巴上述提議置評時告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti），俄國「從不遵循他人設定的條件，只聽自己的聲音」。

克宮一名發言人上週表示，若不考慮「當今不容忽視的現實」，烏克蘭任何和平計畫都不可能成功，他指的是莫斯科要求烏克蘭承認俄羅斯對克里米亞半島以及其他領土的主權。俄羅斯2014年兼併克里米亞半島。

庫列巴表示，烏克蘭政府希望在2月底前舉行「和平」峰會。

他說：「聯合國可能是舉行這場峰會的最佳地點，因為這不是為了替某個國家帶來好處。這是為了讓所有人都能參與。」

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