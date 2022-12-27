SPAC急凍 12月成清算大會

去年爆熱的特殊目的收購公司（SPAC）如今陷入急凍，創辦者紛紛趕在年底前進行清算關閉。根據SPAC Research資料，這類所謂的空白支票公司自12月以來，大約有70家進行清算、將資金歸還投資者，這已超出該行業史上清算的總合。

SPAC去年如雨後春筍般出現，投資者期待掛牌上市後能尋得一家公司合併。然而近期交易前景渺茫，難以尋找到交易的機會，加上令人意外的稅收法案明年上路，使得這些空殼公司加速走上清算命運，12月平均每日約有四家關閉，與去年初SPAC熱潮高峰期每日被創造的數量相當。

根據SPAC Research資料，本月SPAC創辦者在清算後累計損失逾6億美元，今年累計損失逾11億美元。

此波清算潮還未停歇，許多空白支票公司皆已表態在未來幾周將關門大吉。此趨勢已打擊許多空殼公司投資者，例如創投資本家帕利阿皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）、私募股權業富豪戈爾斯（Alec Gores）、前企業界高階主管柯恩（Gary Cohn）及華爾街重量級業者KKR、TPG等。

對許多大型SPAC創辦者來說，如今的虧損幾乎不會影響他們在市場熱潮時賺得的財富。帕利阿皮蒂亞在9月關閉兩家SPAC，他曾表示自己的投資公司藉由數件交易賺進7.5億美元。

較晚進入市場的空白支票公司更難找到交易標的，股價不斷下滑、利率持續攀升令股票公開發行市場降溫，SPAC高層們在兩年期限內找到可收購對象更具挑戰。還有許多SPAC兩年大限時間落在明年上半。

據美國最新的氣候、醫療和支出法案，股票回購必須徵收1％稅金，這也加速SPAC進行清算。關閉一家空殼公司並歸還現金給投資者，被視為是公司購回現有股票的行為，明年起將開始課稅。一些分析師預料，SPAC清算損失未來幾個月將上看20億美元。