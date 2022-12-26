歐洲明年狂發債 規模達1.2兆歐元

歐洲各國政府明年將大舉發債，預估債券發行量可望增加1成到1.2兆歐元，創下歐洲央行（ECB）2015年啟動購債計畫以來新高。

根據丹斯克銀行（Danske Bank）的統計顯示，歐洲各國政府發債量明年料將增加10％到1.2兆歐元。此外ECB也將於明年3月開始進行縮表，漸進縮減手中持有的龐大歐債部位。

德國上周率先宣布將在明年發行約3千億歐元債券，不僅創下紀錄新高，也較今年增加約700億歐元。新發債有助德國為2千億歐元能源紓困方案進行籌資，額外資金還可用於國防及氣候變遷項目。

根據總部位於布魯塞爾的Bruegel智庫指出，為降低高能源成本對民眾財務造成沉重衝擊，歐洲各國已經提撥7,055億歐元的紓困資金。

丹斯克銀行固定收益策略師克里斯安森（Piet Haines Christiansen）認為，明年德國新債將大量湧入市場，這對向來財政謹慎的德國是一大轉捩點，也讓其他歐元國家能有更多發債空間。

該銀行還提到，投資者明年將需要額外吸收6千億歐元，當中包括ECB計劃每月縮減約150億歐元債券投資組合。

自從ECB在2015年啟動購債計畫，它所購買的歐洲政府債券累計已達5億歐元，超出各國政府的發債量。

然而明年歐洲各國的政府債券發行量將創下2015年最高，也是九年來第三度債券淨供應為正值，意味發售的債券量大於ECB的購買量。

克里斯安森指稱，歐債市場將進入一個嶄新世界，原本購買量龐大、而且單向買進的ECB將不再是壓低利率的主動者。

雖然投資者或分析師不認為歐洲政府大量發債將演變成歐債危機，但在利率攀升下，這些國家將被迫用更高利率借債，投資者在債市面臨的波動也將加大。根據ICE Data Services指出，歐元政府債券指數今年來下滑16％，創下37年來最差紀錄。

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