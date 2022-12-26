ECB官員：歐洲升息循環 才過一半

歐洲央行（ECB）決策官員諾特（Klaas Knot）指出，歐洲緊縮政策循環才過了一半，未來五次會議可望每次皆升息2碼。

身為荷蘭央行總裁、在ECB利率決策委員會立場偏鷹的諾特表示，從現在到2023年7月的五場決策會議，ECB將會藉由每次升息2碼，「採取相當不錯的緊縮步伐」，利率最終於夏季攀至高峰。

在超過十年的寬鬆貨幣政策後，2022年起全球許多央行開始升息對抗不斷上漲的物價。ECB今年已調升借貸成本約2.5個百分點，寫下連四次升息，基準存款利率升抵2％。

歐元區10月份消費者物價通膨勁揚至10.6％高點，是ECB通膨目標2％的五倍。荷蘭通膨更高，9月飆至17.1％的高峰。

諾特指出，「我們做的太少仍是更大的風險。我們才剛開始進入下半場」。他強調，決定何時緊縮政策已經足夠，是ECB明年的「重要挑戰」。

諾特是ECB決策委員會最資深的成員，也是唯一參與2011年升息循環的決策者，由於歐盟不久後就爆發債信危機，使得當時的升息之舉引來外界批評。

諾特提到，金融穩定風險已經更加明顯，這絕非巧合。他坦言在2011年ECB為了油價大漲而升息前，應該有多點耐心面對通膨。但現在，核心通膨已升抵5％的歷史高點，經濟學家預料甚至到2025年通膨仍會在目標2％以上。持續的物價壓力是諾特現在「最主要的擔憂」。他認為，ECB此次應對物價壓力的動作太慢，應在2021年底就停止資產購買，而非等到2022年3月。不過自今夏開始，決策官員已經透過一連串大幅升息進行彌補。

現年55歲的諾特指出，他在上次決策會議支持升息幅度減至兩碼時，令委員們感到驚訝，當時逾三分之一的委員希望持續升息3碼，但他認為倘若升幅略微減少，「可讓我們進入2023年緊縮周期時，有多一點時間評估緊縮成效」。