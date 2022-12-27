美股陰影籠罩 那指挫1.3% 特斯拉瀉11%

美國公債殖利率27日揚升，拖累科技股下挫，加上美國暴風雪使大量航班遭受影響，航空類股同樣陷入低迷，四大主要指數中唯獨道瓊工業指數小幅收紅，其它指數皆收低。

道瓊工業指數終場小漲37.63點或0.11%，收33,241.56點；標準普爾指數下挫15.57點或0.41%，收3,829.25點；那斯達克指數下跌144.63點或1.38%，收10,353.23點；費城半導體指數重挫45.322點或1.79%，收2,490.167點。

政經方面，中國官方於26日深夜宣布邊境全面解封，管制措施降級，市場期待中國需求再度活絡，因此激勵油價走高，帶動能源股勁揚，阿里巴巴、微博等中概股ADR也應聲上漲。

另外，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於27日正式簽署法令，對西方國家的俄油價格上限措施做出反擊，自2月1日起的五個月內，將禁止俄羅斯石油生產商向實施限價措施的國家供應原油和相關產品。

個股方面，特斯拉上海超級工廠再度傳出停產消息。繼日前傳出特斯拉上海廠今年底停產數日後，外媒近日報導指出，特斯拉上海超級工廠明年1月的運作日僅有17日，當月的20日至31日將會暫停生產，停產延長的消息拖累特斯拉股價重挫14.05美元，跌幅11.41%，收報109.10美元。

此外，中國新冠疫情再度爆發，威脅到蘋果供應鏈，市場擔憂iPhone產量不如預期，使蘋果27日下滑1.83美元，跌幅1.39%，收在130.03美元，跌至2021年6 以來的最低水平，成為道瓊工業指數中表現最差的個股之一。

由於美債殖利率走高，使科技股全面承壓，亞馬遜下挫2.21美元，跌幅2.59%，收報83.04美元；Google挫跌1.88美元，跌幅2.09%，收87.93美元；Meta下跌1.16美元，跌幅0.98%，以116.88美元作收；微軟挫跌1.77美元，跌幅0.74%，以236.96美元作收。

台股ADR方面，台積電ADR下滑0.57美元，跌幅0.76%，收報74.32美元；日月光ADR下挫0.08美元，跌幅1.26%，收在6.26美元；聯電ADR挫跌0.11美元，跌幅1.63%，收報6.63美元。

延伸閱讀

特斯拉上海廠 傳春節停產12天

全力拚經濟 專家：大陸明年Q2復甦

美世紀暴風雪 政府緊急援助