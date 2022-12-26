推特新執行長？他帶老婆小孩住總部2個月

億萬富豪馬斯克作風獨樹一幟，一舉一動都吸引鎂光燈注意，他在19日舉行網路投票，結果有近6成網友贊成他辭去推特執行長，這個位子將由誰繼任引發各界關注。不過近期，新任推特執行長人選似乎呼之欲出，有外媒報導，這人正是馬斯克旗下，專門經營基礎建設和隧道工程的無聊公司（The Boring Company）執行長戴維斯（Steve Davis）。

據外媒《The Information》報導，現年43歲的戴維斯和馬斯克一樣是同仁眼中的工作狂，就在馬斯克以440億美元收購推特後，就致電要求戴維斯返回推特總部，自戴維斯回到推特至今，已經在舊金山總部睡了2個月，同時身兼馬斯克在推特的代理人，連他的老婆跟剛誕生的嬰兒也一起住了進去；報導還透露，戴維斯老婆是一名房地產業的經理，還曾一邊餵奶一邊旁聽關於推特房地產的會議。

另外，有推特前員工表示，在10月27日時，馬斯克完成收購之後，戴維斯就是第一批在舊金山總部過夜的人之一，那時候開始他就是馬斯克的最高層副手之一。

事實上，馬斯克跟戴維斯的緣分早在2003年就已經開始，擁有粒子物理學和航空航天工程雙碩士學位的戴維斯是Space X的第一批員工，有Space X的工程師表示，他的工作量1個人可以抵11人，且多年來他每天都工作長達16個小時；另外，美國聯邦鐵路管理局前代理局長瑞耶斯（Juan Reyes）也讚賞戴維斯表示，他的同事都指望他解決問題，因為他是相當專業的技術人員。

據傳，戴維斯也相當熱愛挑戰，過去曾經經營一家名稱叫「Thomas Foolery」的酒吧，還經營過一家優格店Mr. Yogato；他能在行徑刁鑽的馬斯克旗下久於其任，意味著得到馬斯克相當大的重視，有次馬斯克交辦戴維斯一項任務，要他以5,000美元預算造出成本120,000美元的零組件，經過幾個月的努力，戴維斯最終以成本僅3,900元的方式完成任務。

（ 旺得富理財網 李澍 ）

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