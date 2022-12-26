展望2023 北約：歐洲持續力挺烏克蘭

北約秘書長坦言2022年堪稱二戰以來歐洲安全最具挑戰性的一年，也是烏克蘭人最痛苦的一年，但他說俄羅斯總統蒲亭的如意算盤並未得逞，北約非但沒式微，反而更加壯大。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天在社群平台推特（Twitter）發文說「2022年是截然不同的一年」，他表示隨著2022年即將結束，邁向2023年，他要對北約部隊和老兵的服務致謝，謝謝他們「維持30國的安全」。

史托騰柏格同時投書「金融時報」（Financial Times）說，2022年堪稱二次世界大戰以來，歐洲安全最具挑戰性的一年，也是烏克蘭人最痛苦的一年。

但他說，2022對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）來說也是失敗的一年，在全面入侵烏克蘭時犯了兩大戰略錯誤。

第一，蒲亭低估烏克蘭，錯認可以在幾天之內拿下基輔、推翻烏克蘭政府。但10個月過去了，烏克蘭人民、武裝部隊和領導階層仍持續以戰術、勇氣以及決心捍衛家園，激勵著全世界。

史托騰柏格說反觀俄羅斯，俄軍有成千上萬人傷亡，年初以來約100萬人遠離俄國，當中有許多是為逃避被徵召投入他們不認同的戰爭。俄烏戰爭已讓俄羅斯來到數十年來最為貧窮和孤立的窘境。

第二，蒲亭低估北約的團結，以為可以分化北約、阻撓北約支持烏克蘭。史托騰柏格寫道，雖然北約不是這場衝突的一方，但盟國比以往任何時候都更加團結一致，提供前所未有的軍事援助，藉此支持烏克蘭的自衛權。

史托騰柏格特別點出，蒲亭稱他要在俄國邊界看到更少的北約，但他所得到的卻恰恰相反，一個更強、更大的北約。

他說，自俄國2014年非法兼併克里米亞（Crimea）以來，北約對集體防衛進行幾十年來最重大改革。如今，北約正在進一步加強東翼的駐紮，同時升高整個北約部隊的戰備狀態。他特別點出芬蘭和瑞典很快就將加入北約成為正式成員，這是俄國侵烏前難以想像的一步。

史托騰柏格在文中寫道，蒲亭以加強荼毒烏國平民、城市、基礎設施和衛生設施的方式結束他這失敗的一年。他強調，蓄意攻擊平民是戰爭罪，幕後主使必被究責。

史托騰柏格表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾提議俄方於耶誕節開始撤軍，但遭莫斯科當局斷然拒絕。他說，蒲亭當初既然能發動戰爭，今天就能以撤軍的方式結束戰爭。然而目前為止蒲亭都沒有展露出尋求真和平的跡象。

史托騰柏格提醒，大多數戰爭雖透過談判結束，但外界不要忘記，談判桌上的一切都與戰場上的種種有著密不可分的關係，「大家必須持續支持烏克蘭，讓烏國這個歐洲主權獨立國家最終能拿下勝利」。

他警告如蒲亭在烏克蘭奪勝，那俄羅斯及其他專制政權所得到的訊息將是「動用武力是讓他們心想事成的手段」。如果蒲亭在烏克蘭奪勝，不僅是烏克蘭的災難，也會讓全球更加危殆、更不堪一擊。

他在文末稱北約盟國堅強團結，將保衛盟國的每一寸領土，也將支持烏克蘭。他說，這麼做不僅是未來烏克蘭的未來，也是為歐洲的未來。

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