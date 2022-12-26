無懼寒冬！三星擴大晶圓代工、DRAM產能

儘管近來全球晶片市場低迷不振，多數晶片製造商在資本支出越來越保守，但根據華爾街見聞引述首爾經濟日報報導，全球最大記憶體晶片製造商三星電子（Samsung）明年將擴大DRAM與晶圓代工產能。

業內消息人士表示，三星電子2023年將在坐落韓國平澤（Pyeongtaek）廠區的P3工廠擴增DRAM設備，每月估可生產12吋晶圓達7萬片。此外，三星另規劃將P3晶片代工廠產能提高至3萬片。

P3晶圓代工廠為三星迄今最大晶圓代工廠，為P2廠的1.7倍，主要生產記憶體及邏輯IC代工，目前DRAM產線無塵室已竣工，NAND產線無塵室完工啟用時間估落在2023年第一季，後續也將投入3奈米晶圓代工擴產。

目前三星在韓國有5座半導體工廠，分別位於器興、華城、平澤、溫陽和天安。在中國另有3座半導體工廠，分別座落蘇州、天津和西安。

三星電子在2021年宣布將斥資170億美元在美國德州泰勒市（Taylor）建造一座新晶圓廠，預計於2024年投入營運，將生產用於5G、高性能運算和人工智慧應用的先進晶片。此外，還制定一項中長期的計劃，擬於未來20年內，在德州興建11家廠房，但分析師表示，有鑑於多數主要無晶圓廠公司都在美國，中長期內，三星將在美國大規模生產3奈米晶片。

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