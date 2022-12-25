十大央行吹升息號 20年最大

今年以來全球通膨急速飆漲，迫使主要央行祭出20年來速度最快、幅度最大的升息政策。以全球交易量最大的十大主流貨幣為例，這十大央行在過去12個月內一共升息54次，累積升息幅度共達2,700個基點（108碼）。

除了日銀之外，今年來幾乎所有主要央行都展開激烈升息循環。日銀也在12月21日意外宣布10年期公債殖利率的交易區間， 從零利率上下各0.25個百分點擴大至0.5個百分點，令外界推測日銀醞釀扭轉寬鬆政策，可望在不久未來開始升息。

全球主要央行中，聯準會過去12個月內一共升息225個基點，對全球市場影響最為顯著，且外界預期聯準會升息循環將延續到明年。

美國銀行全球研究中心新興市場部門主管豪納（David Hauner）表示：「聯準會今年實施的貨幣緊縮政策堪稱20年來最激烈手段。」

據路透統計，今年12月全球十大主要央行，有七國央行都宣布升息，升幅合計300個基點，與9月合計的升息550個基點相比幅度減緩。這七國央行分別為聯準會、歐洲央行、英國央行、澳洲央行、挪威央行、加拿大央行及瑞士央行。紐西蘭央行及瑞典央行12月未召開決策會議、日銀則仍按兵不動。

在新興市場方面，路透調查顯示新興市場的升息循環可望接近尾聲。新興市場18國央行中有五國央行在12月升息，合計升息幅度260個基點。這五國央行包括印尼、印度、菲律賓、哥倫比亞及墨西哥央行。

回顧今年6、7月新興市場央行合計升息幅度皆超過800個基點，但11月合計升息幅度只有400個基點，12月進一步降至260個基點，可見升息步調逐漸放緩。

投資機構Syz Group投資長孟碩（Henry Moncheau）表示：「新興市場多數央行已快要結束升息循環。」

今年新興市場央行總計升息93次，合計升息幅度多達7,425個基點，與去年的2,745個基點相比多出近2倍。

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