澤倫斯基美國行 謝金河洩背後原因不單純

烏克蘭總統澤倫斯基日前問美國,並在國會發表演說,吸引全球目光,也獲得拜登政府18億美元軍事援助。財信傳媒董事長謝金河表示,澤倫斯基美國行,乍看是來要求更多軍援,不過卻發現金融市場一些變化,盧布突然劇貶、天然氣價格暴跌,有些不太尋常,下一個變化可能是油價。

謝金河在臉書發文指出,烏克蘭總統澤倫斯基在戰事中展開一趟美國行,拜登總統熱烈歡迎他,他也把戰士簽名的烏克蘭國旗送給國會,此行澤倫斯基留下一句名言:「Your Money is not Charity;It’s an Investment!」意思是說美國的資助,不是慈善捐款,而是對民主與安全的投資!

「在戰爭收尾的階段,戰場外的變化,經常成了左右戰局最大元素。」這讓謝金河想起二戰最後的階段,一個是1945年2月4日到11日在蘇聯克里米亞舉行的雅爾達會議,二戰已進入尾聲,美國總統羅斯福,英國首相邱吉爾及史達林討論二戰後世界新版圖,到7月波茲坦會議要求日本無條件投降,日本撐到8月15日宣布投降。

謝金河說,「這次澤倫斯基美國行,乍看是來要求更多軍援,但背後可能有我們不知道的新變化。」

他提到,在這一段時間,金融市場出現一些變化,一個是俄羅斯要求用盧布買石油、天然氣,盧布一度升至50.565,這兩天,盧布突然貶值到73.215。另一個是天然氣,現在正值寒冬,天然氣價格卻從9.77跌到4.917美元,這有點不太尋常。

謝金河認為,下一個變化可能是油價!這次中國大陸領導人習近平出訪沙國,並且中國也成為沙國最大石油進口國,但在中東地區什葉教派與遜尼教派衝突中,也觸怒伊朗,沙國也沒有答應以人民幣取代美元購油,這個地緣政治的矛盾,也可能是破口。最近普丁放話明年減產石油,但沒有掀起太大波瀾,目前油價距俄羅斯入侵烏克蘭的130美元高價下跌約四成。

他表示,今年經濟學人的十大趨勢,第一個是烏克蘭,看起來這次澤倫斯基的美國行,可能是一個重要的轉折。

