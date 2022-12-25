美股今年已被大幅拋售 外銀:仍有三關要過

2022年進入尾聲，迎接聖誕節及新年假期消息相對清淡，累積2022年以來美股受到高通膨、聯準會積極升息、地緣政治緊張情勢升溫等利空衝擊，富蘭克林投顧統計至12/22，以原幣計價總報酬，S&P500指數下跌18.51％，為2008年金融海嘯以來最大單年跌幅。

星展財富管理指出，美國第三季GDP數據高於市場預期，數據顯示經濟強勁，就業市場穩健，加劇投資人對聯準會（Fed）繼續收緊貨幣政策的擔憂，大型科技股和半導體股賣壓湧現，美股主要指數近期來盤整走低。星展集團投資總監辦公室認為，目前影響美國股市的主要因素，包括：1、通膨上揚和美元走強對企業獲利的影響，2、2023年經濟衰退的風險，3、聯準會利率政策路徑。

就總體經濟來看，歐元區及英國可能已陷入經濟衰退。法國巴黎銀行財富管理預期，美國在2023年第二季步入衰退的機率為65％；日本亦可能於2023年下半年陷入衰退。有鑑於美國經濟衰退的不確定性，2023年上半年整體風險資產仍可能較為波動。若衰退程度較預期深，將帶來更大的下行壓力。

渣打財富管理認為，即使景氣周期性放緩，美股產業類別中仍有三個行業的表現，可能會超過美國整體市場：健康護理，必需消費品，能源類。其中，能源仍為超配，因其評價面仍然吸引，較整體市場有大幅折讓。生產商的資本支出和成本紀律使供應緊張，並產生健康的現金流。與此同時，決策者支持能源安全。

花旗財富管理投資長指出，一旦瞭解了2023年經濟衰退的範圍，並看到復甦之路，股市可能會帶領經濟走出衰退。因此將靜觀經濟衰退的低谷期間到來，準備相對看好股票。一旦達到熊市底部，12個月美國股票報酬率中位數為37％。在風險較高的區隔市場中，花旗集團認為2023年更強勁的機會值得關注。

當經濟衰退成為事實，就會反映在資產價格上，法巴銀財富管理對美國大型股保持謹慎。該行強調，雖然美國股市由年初至今已被大幅拋售，但仍有三大關卡，有待市場空方氛圍去化：其一、業績風險：在經濟衰退的背景下，獲利預測過於樂觀。標普500指數和那斯達克指數的2023年平均每股盈餘成長預測分別為6.5％和11.3％。若獲利預測進一步下調，將不利於股票表現。

其二、信貸風險：今年信貸利差擴大，但其幅度並不及一般經濟衰退的水平。如果經濟基本面持續惡化，對信貸違約或信用事件的擔憂將觸發信貸利差進一步擴大，特別是高收益債。其三、流動性風險：儘管升息可能已接近尾聲，但美國聯準會持續量化緊縮。雖然今年美國股市被看淡，但美國交易所買賣基金仍有大量資金流入。因此，如果投資者賣出多年來累積的持倉，美國大型股將很容易受到影響。

法巴銀財富管理認為，市場會期待主要央行開始降息時點出現，預估風險資產表現將於明年下半年改善。因此，當市場大幅復甦，為年內逐步增加股票投資的機會，意即呈現先苦後甘的走勢。

全球主要股市及其指數2022年市場狀況，跌幅最大的那斯達克綜合指數，下跌高達近30％。資料來源／花旗銀行

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