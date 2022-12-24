伊格回鍋掌舵 首要任務重拾獲利

娛樂巨頭迪士尼陷入虧損低潮，又捲入佛州性別教育法案爭議，董事會11月下旬無預警炒掉執行長包正博（Bob Chapek），迎回2021年退休的前董事長伊格（Robert Iger）重掌兵符。伊格回鍋除了幫迪士尼重拾獲利，還要彌補他選錯接班人的失誤。

71歲的伊格四度延後退休，2020年2月將執行長職務交棒給他欽點的包正博，2021年卸下董事長職務正式退休。但包正博的表現證明他看走眼，逼得他重出江湖親自收拾爛攤子。

伊格未來兩年重新執掌迪士尼的要務之一，就是協助尋找下一個伊格。是要直接在內部拔擢，還是要從外部遴選？是有CEO的歷練還是迪士尼的經歷較佳？伊格心目中是否有繼任者的輪廓？

對企業掌舵者來說，經營成功與尋找繼承人本就是截然不同的目標。

德拉瓦大學溫伯格企業治理中心主任艾爾森（Charles M. Elson）指出，坐在像伊格職位上的領袖，有太多利益糾葛與動機衝突要處理，他認為拍板執行長接任人選的事應完全交給董事會。

問題是董事會成員是人，只要是人就容易有各式偏見，不利做客觀判斷，以致出現不理性行為。在趕包正博下台的四個月前，迪士尼董事會才跟他續約。

那執行長更能勝任挑選自己的接班人嗎？答案也不盡然。對2000年至2011年欽定接班人接掌企業王國後的成績進行研究後，史丹佛大學公司治理研究計畫主任拉克（David Larcker）發現，這類企業大部分的股價表現落後標普500指數。

上述情況最典型的例子，包括接替「奇異傳奇」威爾許（Jack Welch）的奇異執行長伊梅特（Jeff Immelt）、從比爾蓋茲手中接棒的微軟執行長鮑默（Steve Ballmer）。在賈伯斯生命末期臨危受命上台的執行長庫克是例外，他帶領蘋果坐上全球市值龍頭企業寶座。

伊格2005年在一片質疑聲中，接替卸任的執行長艾斯納（Michael Eisner）上台，不僅平息迪士尼的內鬥紛爭，還幫助這個娛樂帝國的獲利更上層樓。

伊格成了執行長楷模，堪稱他那一代最偉大的企業領導人。他執掌迪士尼逾15年的時間戰功彪炳，陸續將皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、盧卡斯影業（Lucasfilm）、二十一世紀福斯（21st Century Fox）收編到麾下，《華爾街日報》推崇迪士尼是「當代歷史中最成功的娛樂公司」。

或許就因為伊格的影響力如此巨大，為迪士尼CEO的繼任之路埋下隱憂。他的退休計畫一延再延，即便2020年2月交棒給包正博，並未從迪士尼銷聲匿跡，改任董事長直到2021年底正式告別迪士尼。

伊格數度延後退休無可厚非，在他掌舵下，迪士尼市值擴張超過1,800億美元。但伊格鋒芒畢露，讓其他潛在接班人黯然失色，彷彿迪士尼少了伊格不行，他是執掌這個娛樂巨擘的不二人選。