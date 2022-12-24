俄拋減產論！國際油價短線估重返100美元

俄羅斯揚言2023年削減石油產量至多7％，回擊西方實施的俄油價格上限，帶動布蘭特油價23日勁升逾3％，周線狂飆7％。基於俄國減產與大陸放寬防疫措施，瑞銀預期，國際油價短期內有望重返100美元。

布蘭特期油23日收盤躥揚3.6％或2.94美元，報每桶83.92美元，美國西德州期油勁揚2.7％或2.07美元，報每桶79.56美元。兩大原油周線分別揚升6.2％與6.9％，創下10月以來最佳單周漲幅，以及周線連二紅紀錄。

俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）23日透過國營電視台，首度表明俄國對油價上限可能的回應措施。他表示，俄國明年初可能每日減產50萬～70萬桶，代表產能將降低5％至7％。外界預期，俄國總統普丁最快在本周稍早便會正式宣布該項消息。

歐盟、七大工業國（G7）與澳洲自12月5日起實施每桶60美元的俄油上限，加上歐盟與英國在12月稍早禁止進口海運俄國原油，根據交易員估算，12月俄國波羅的海石油出口可能月減20％。

瑞銀分析師史陶諾弗（Giovanni Staunovo）指出，俄羅斯減產與大陸放寬防疫措施雙重影響下，國際油價可望在2023年重新站上100美元，但重返高油價之路恐難行。

RJO Futures資深市場策略師特斯法耶（Eli Tesfaye）表示，俄國可能減產將為多頭增添更多動能。若是全球石油需求持續按照現行步伐，減產可能對油市帶來重大影響，油價可能維持在每桶80多美元區間。值得一提的是，美國近遭受暴風雪襲擊，未來幾日的原油需求與產出可能下滑。美國多座大型煉油廠因氣候因素關閉，德州與北達科達州石油產出暫時停擺。

瑞穗證券能源期貨策略師亞格爾（Robert Yawger）表示，諾瓦克的發言是俄國首度回擊，反映西方若是強迫俄國吞下油價上限，俄國不惜減產，不過，也有可能是俄國官員拋出減產言論來推高油價，實則無意減產。

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