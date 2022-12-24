華爾街看走眼美股封關水位 15年來最離譜

對於美股一年後的盤勢走向，華爾街投銀與券商的預測向來就不太靈光，但今年更是大失準頭。美股今年多翻空，標普500指數目前僅剩3,800多點，較華爾街分析師預測的封關水位低了將近40％，失算幅度創15年來最高。

標普500指數23日收盤報3,844.82點，今年迄今累計大跌19.33％，很可能創下2008年以來最大年線跌幅紀錄。

美股今年走勢之弱為華爾街投銀券商始料未及，根據FactSet的資料，一年前華爾街大咖分析師對標普500今年底封關水位的預測均值達5,264點，較目前大盤水位高出約40％。

FactSet資深獲利分析師巴特斯（John Butters）表示，華爾街分析師今年預測失算幅度已創下2008年以來最大，當年爆發金融危機，美股崩盤，華爾街預測值較指數實際封關水位高出92％。

今年在爆發俄烏戰爭、通膨飆漲與聯準會（Fed）啟動升息循環後，美股盤勢急轉直下，華爾街分析師看法才轉趨保守，紛紛調降目標水位預測。

至於明年美股展望，華爾街分析師目前整體仍然看多，根據MarketWatch彙整18家華爾街投銀與券商的預測發現，標普500指數明年底封關時將落在4,031點，較目前水位高出約6％。

華爾街投銀中屬德意志銀行、歐本海默與BMO對美股明年盤勢最為樂觀，標普500指數明年底封關水位預測分別達4,500、4,400與4,300點。

最悲觀的則是法國巴黎、法國興業與巴克萊，對明年底標普500指數落點的預測只有3,400、3,650與3,725點。

分析師主要以美國經濟將陷入衰退為由看衰美股後市，多數策略師多預估美國經濟約在明年中陷入衰退。

不過，大多數分析師認為，隨著通膨大幅降溫、失業率上揚，Fed降息的機率也會大增，美股明年上半年將呈現盤跌，下半年就會展開反彈。

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