渡邊太太大撤資? 央行解讀日銀近期政策

日本央行（BOJ，日本銀行）20日無預警從過往寬鬆貨幣轉向緊縮，宣布調高10年期公債殖利率上限，當天日圓應聲暴漲近3%，外界也猜測可能是渡邊太太（Ｍrs. Watanabe）們從全球金融市場撤資了。台灣央行在臉書粉專發文解讀日央突如其來的大動作，並起底渡邊太太究竟是何許人？

日本央行宣布調整殖利率曲線控制（YCC）計畫，將10年期公債殖利率上限由0.25％調升至0.5％，日媒指出，此舉等同實質上升息，並縮小與美國的利差，促使投資者買入日圓賣出美元。

央行表示，日央近期實施YCC的目的，在於確保殖利率曲線轉為陡峭。這是因為日央自2016年1月採負利率政策後，金融情勢雖變得相對寬鬆，惟貸款利率下降造成金融機構的貸款利潤降低；此外，殖利率曲線過度下移及平坦化，將導致貸款利率下降，進而影響金融機構未來的貸款意願，並進一步對經濟活動產生負面影響。

2016年9月，日央在政策利率為-0.1%的情況下，宣布實施YCC，將10年期公債殖利率目標設定為零，且波動區間為上下各0.1%；2018年7月，將波動區間擴大至上下各0.2%；2021年3月19日再擴大至上下各0.25%。今年12月20日，又進一步將波動區間擴大至上下各0.5%。

此一舉動讓外界揣測日本央行放棄超寬鬆貨幣政策已為期不遠。被視為日央總裁黑田東彥接班人選之一的哥倫比亞商學院教授伊藤隆敏即認為，最新調整可能是邁向撤出超寬鬆貨幣政策的第一步。

至於渡邊太太是誰？其實，這是《經濟學人》於1997年所提出的一個詞彙，泛指從事利差交易（carry trade）的日本散戶。過去，有一票日本投資人專門在三更半夜，坐在電腦前按下鍵盤大玩日圓利差交易，後來才發現原來這些投資人多半是家庭主婦。

日本經濟泡沫破裂後，日央很快地將利率降至接近於零，負責掌管家計的家庭主婦發現將錢存在銀行根本無利可圖，遂趁丈夫睡覺時熬夜操盤，貼補家用。因此，《經濟學人》就以「渡邊」這個日本較普遍的姓氏（今年日本最常見姓氏排名第6是渡邊，佐藤則拿下第1）來稱呼這些投資人。

這些渡邊太太們所從事的利差交易，先借入一種極低利率之通貨（即融資通貨），再以之買入另一種高利率通貨（即標的通貨），藉此套取兩種通貨間的利率差距。但利差交易的風險，包括日本央行提高利率、Fed調降利率，或是日圓大幅升值。一旦日央真的開始轉向緊縮貨幣政策，利差交易勢必無利可圖。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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