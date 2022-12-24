經濟烏雲罩頂 近3成美企停發年終獎金

據人力資源機構Challenger, Gray ＆ Christmas公布最新調查顯示，經濟不確定性升高衝擊美國勞動市場，促使更多企業決定今年不發放年終獎金，比重從2021年的23％攀升至近27％。

調查亦顯示，在252家受訪的雇主企業裡，逾81％表示他們計畫將年終獎金凍結於去年水平。Challenger資深副總裁查倫哲（Andrew Challenger）表示：「我們清楚看到勞動市場出現放緩跡象。企業對於下季經濟衰退或成長放緩的擔憂加劇。」

眼見經濟前景蒙塵，許多企業紛紛開始裁減人力或減緩招聘速度。近幾個月以來，一連串公司相繼宣布裁員減薪消息，特別是科技、媒體與房地產業。Challenger統計，截至11月底為止，已有逾8萬名科技員工遭到開除。

早在11月時，臉書母公司Meta便宣布裁員1.1萬人。過去一個月來，飲料巨擘百事可樂母公司、電商龍頭亞馬遜、網路設備大廠思科（Cisco）與社群平台Snap紛紛加入裁員行列。

金融業情況也好不到哪去，包括高盛、花旗與摩根士丹利等銀行紛紛宣布裁減員工。媒體業方面，美國有線電視新聞網（CNN）BuzzFeed與華盛頓郵報也基於縮減成本考量開始縮編裁員。

查倫哲表示：「企業裁員將無可避免地增加、獎金下滑，工資成長速度放緩，這一切還是在經濟能軟著陸（而非衰退）情況下。」

值得注意的是，近日裁員潮以開除白領專業人士為主，不像疫情高峰期間開鍘對象主要集中於觀光餐飲業時薪工人。聯邦數據顯示，12月與1月通常是企業裁員高峰，原因在於新的預算年度展開。

Challenger指出，經濟走疲擔憂與整體裁員氣氛濃厚，令企業老闆握有更多籌碼，可以趁機要求更多員工返回實體辦公或是順勢裁減人力。

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