黑田東彥26日發表演說 全球市場矚目

隨著2022年即將結束，歐美等主要國家的重要經濟數據已陸續公布完畢，但在新一年即將展開之際，投資人最關注全球經濟前景將何去何從，因此除了美國數據外，經濟以出口為導向的日韓等本周公布的數據也十分重要。

26日沒有任何重要經濟數據公布，日本央行總裁黑田東彥要發表演說成為市場焦點所在。

日本央行20日意外宣布，將日本10年期公債殖利率波動區間上限升高至0.5％，震撼全球金融市場。

所以，黑田的演說內容勢必被市場詳細檢視。因為日本央行調高債息上限，被外界視為形同實質升息，也是其為未來可能撤出刺激經濟措施而預先測試市場的反應。

在美國數據方面，本周會公布多項反映製造業與服務業等景氣相關數據，包括27日的12月達拉斯Fed製造業指數，28日的12月里奇蒙Fed製造業指數、和12月達拉斯Fed服務業指數，還有30日的12月芝加哥採購經理人指數（PMI）。

除此之外，與房市相關數據為27日的10月標普凱斯席勒房價，和28日的11月簽約待過戶成屋銷售指數。

由於美國房市景氣有冷卻跡象，而這會關乎許多擁有物業民眾的資產變化。

外界關心房市降溫後，除了不利不動產與相關產業而拖累經濟外，一旦進一步打擊民眾的消費意願與信心，對依賴消費活動來支撐的美國經濟將十分不利。

日本與韓國經濟依靠出口帶動，尤其韓國的經濟表現被視為可預先反映全球景氣變化。

在韓國方面，27日有12月消費者信心，28日為12月企業信心，29日是11月工業生產與零售額，和30日的12月通膨率。

在日本方面，27日公布11月失業率與零售額，和28日的11月工業生產。