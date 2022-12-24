認合謀挪用資金 FTX創辦人前女友:知錯了

加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）日前返美受審，紐約聯邦法官22日裁決以2.5億美元保釋。而根據最新流出的認罪聽證會供詞，班克曼弗瑞德前女友、加密幣交易公司Alameda前執行長艾里森（Caroline Ellison）承認合謀挪用FTX客戶資金，並表示：我知道這是錯誤的，很抱歉。

此前媒體分析指出，導致全球第三大加密貨幣交易所FTX崩潰的源頭是，FTX借給了其姐妹對沖基金公司Alameda Research約100億美元的客戶資產作為風投資金，導致其80億美元的漏洞。

根據最新公布的供詞，艾里森在12月19日認罪聽證會時表示，她同意FTX的前首席執行官班克曼弗瑞德向FTX的投資者、借款人和客戶隱瞞Alameda可以透過FTX賬戶獲得無限制的信貸額度。

艾里森在認罪時說，我們為了掩蓋Alameda的借款規模和Alameda向FTX高管和關聯方提供的數十億美元貸款的事實，特地製作了沒有問題的資產負債表來掩蓋這些事實。我知道這是錯的。

美國紐約南區檢察官威廉斯（Damian Williams）此前表示，29歲的FTX共同創辦人暨前技術長蓋瑞‧王（Gary Wang），以及28歲的加密幣交易公司Alameda前執行長艾里森，對多項詐欺指控認罪。

蓋瑞‧王已對共謀電信詐欺、電信詐欺、共謀商品詐欺和共謀證券詐欺指控認罪。艾里森也承認犯下共謀電信欺詐、共謀商品詐欺、共謀證券詐欺和共謀洗錢。

若是罪名成立，兩人恐面臨數十年監禁，故決定認罪換取減刑。

檢方指出，兩人已在19日簽下認罪協商。並分別以25萬美元的保釋金獲釋。

艾里森與蓋瑞‧王是FTX倒閉案被起訴的第二和第三名個人，兩人是班克曼弗瑞德的重要副手。威廉斯表示，兩人目前正與檢方合作，協助繼續調查班克曼弗瑞德。