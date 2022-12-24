特斯拉繼續跌 石油股給力 美股黑翻紅

美國商務部23日公布聯準會（Fed）偏好參考的通膨指標─核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率，降至4.7％，改寫四個月新低，顯示通膨持續降溫。不過，這種通膨水平仍不足以讓聯準會停下升息腳步，市場預估，2月升息1碼的機率為66％。投資人權衡最新經濟數據對於Fed利率政策影響，美股周五（23日）在漲跌間波動，終場由石油類股帶領美股由黑翻紅作收。

道瓊工業指數終場上漲176.44點，或0.53％，收在33,203.93點。標準普爾500指數上漲22.43點，或0.59％，收在3,844.82點。以科技股為主的那斯達克指數上漲21.74點，或0.21％，收在10,497.86點。費城半導體指數上漲2.156點，或0.09％，收在2,535.489點。

為反擊G7限制俄油價格，俄羅斯副總理兼能源部長諾瓦克（Alexander Novak）周五警告，明年初俄方可能減產5％到7％。在中國調整防疫、美國上周原油庫存意外不增反降、以及俄羅斯警告減產的助推下，原油連續第二周累計上漲，並創10月上旬以來最大單周漲幅，連帶使得石油類股表現亮眼，其中雪佛龍漲3.12％、埃克森美孚上揚2.63％。

龍頭科技股方面，特斯拉再度領跌，儘管執行長馬斯克曾諾兩年內不再賣股，但特斯拉股價早盤仍跌逾3％，收盤跌幅收窄到近1.8％，連續六日收跌。FAANMG六大科技股中，亞馬遜漲逾1.7％；谷歌母公司Alphabet漲近1.7％；Meta漲近0.8％；網飛跌逾0.9％；蘋果跌近0.3％； 微軟漲0.23% 。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.52％；日月光ADR跌0.31％；聯電ADR下跌0.88％；中華電信ADR漲0.14％。

在經濟數據方面，美國商務部23日公布11月個人所得與支出雙雙攀升，且11月PCE物價指數年增5.5％，符合市場預期，此為2021年10月以來最低。月增率為0.1％，低於10月的0.4％，但符合市場預期。

扣除波動劇烈的食品與能源後，核心PCE11月年增4.7％，此為四個月低點，符合市場預期。月增率為0.2％，較10月的增幅0.3％放緩。

為了打擊通膨飆漲，美國聯準會（Fed）自3月以來七度升息，將利率升至4.25％～4.5％區間，但最近一次例會將升幅降至2碼。

Fed連番升息作為已顯現打擊通膨效果，但目前通膨率依然遠高於該機構設定的2％目標。

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