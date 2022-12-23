裁員手段？谷歌2023啟動新績效系統

CNBC取得谷歌內部消息指出，該公司2023年起採用最新績效審核制度，將有更多員工被列入績效不佳等級，更少員工能取得較高考績。一些員工擔憂，最新系統可能是削減人力的手段。

根據谷歌近期全員大會以及上周一場會議內容，高層發表更多新制細節。在新的考績制度下，谷歌估計全職員工約有6％會列入低評級，這些人將面臨改善績效的風險，過去此比重只有2％。另外，員工也更難達到高評級，估計22％的員工會列入最高與次高等級，低於先前的27％。

員工若要在新制取到最高考績等級－「改革性的影響力」，就必須「達到幾乎不可能的任務」，並做出「超乎我們想像的貢獻」。

谷歌2022年稍早曾宣布績效考核的最新程序GRAD。但隨著年底截止將至，外傳員工們對GRAD程序與技術問題怨聲載道，認為這系統無法精確反映績效。

伴隨著近期科技業掀起一波裁員潮，令谷歌員工更加不安。儘管這家網搜巨擘到目前為止未像Meta等科技業者那般大規模裁員，但谷歌內部的焦慮依舊升溫，員工們擔憂自己會是下一個裁員對象。

在12月全員會議中，員工就此議題向高層表達不安。谷歌向來以管理透明自豪，但此次並未給出直接答覆。員工也憂心新制將成為評估裁員的工具。

2022年下半谷歌員工對於去留問題感到憂心。執行長皮查在9月態度轉攻為守，表示經過多年迅速增長後決定策略調整。谷歌高層當時提及會小幅精簡人力，不排除裁員的可能。到11月時，一些員工在全員大會對於人力規劃質問高層，甚至就谷歌2022年第三季職員數年增24％一事質疑高層是否管理失當。

截至第三季止，該公司全職員工達18萬6,779人。

根據外媒取得最近一次、12月8日全員大會內容，許多員工在會議的問題凸顯對於年底績效審核的憤怒與反彈，也反映員工愈來愈不信任領導層的透明管理能力。