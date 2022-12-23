禽流感肆虐 美國蛋價飆天價

美國史上最嚴重禽流感疫情肆虐，不僅數千萬隻禽鳥因而病死或遭撲殺，全美雞蛋供應也更為緊繃，並推升蛋價漲至歷史新高。

根據Urner Barry調查機構指出，12月美國中西部一打（12顆）大雞蛋批發價已漲至5.36美元新高，並且連續九周上漲。由於民眾習慣在冬季烘焙糕餅與享用溫暖的早餐，讓雞蛋需求更加強勁、並進而推升蛋價。

此外，雞蛋零售價漲勢更為凶猛，根據另一調查機構Information Resources表示，從2022年1月到12月初，雞蛋零售價格比2021年同期攀漲逾3成，是超市裡漲最凶的產品，超過整體食品和飲料價格漲幅。

近來蛋價再度衝高，主要是受到禽流感疫情再度捲土重來。美國農業部的統計數據顯示，2022年禽流感疫情爆發已導致全美大約5,900萬隻禽鳥死亡，成為美國史上最致命的禽流感疫情。

其中超過4千萬蛋雞死於這波疫情，也讓蛋雞總數量減少逾5％到3.08億隻。

不過美國雞蛋協會執行長梅茲（Emily Metz）認為，雖然雞蛋供應吃緊與價格不斷上揚，但還不至於到短缺地步。她指出，與上一波在2015年爆發禽流感疫情相比，2022年來美國雞蛋供應尚稱平穩，這也意味雞蛋供應若想恢復到正常水準，可望從過去的六到九個月縮短到三個月的時間。

對超市業者而言，雞蛋就像牛奶與奶油一樣，是消費者最常購買的食品，為了鞏固顧客流量，他們寧可犧牲部分利潤，也要盡可能維持蛋價競爭力。

部分供應商預測，到2023年2月或3月，蛋價將有機會下滑，不過近來天氣嚴寒恐對近期產量造成影響。

然而隨著蛋價不斷創高，部分超市乾脆增加有機蛋的販售，它們有時甚至比傳統雞蛋更為便宜。供應商認為，儘管有雞蛋價格多數時間較為昂貴，但消費需求向來平穩波動不大。