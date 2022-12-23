日本11月核心CPI年增3.7% 創40年新高

上個月，日本核心CPI（消費者物價指數）已漲到自1981年以來最高，由於日本央行表定明年元月中旬左右，將舉行下次政策利率會議，外界也好奇黑田行長在4月離職之前，還會丟給市場什麼震撼彈。

根據日本官方23日數據，當地不包括鮮食在內的CPI年增3.7％，符合預估值，也稍微高於10月3.6％。其中，加工食品類的價格上漲最多。假如日本政府沒有實施現行的旅遊補助計畫，11月核心物價將會大增至4％。

日本核心CPI已經連續8個月都超過當地央行2％目標值，11月若不計入鮮食與能源，所謂的核心再核心CPI也升至2.8％。日本央行行長黑田20日重申，預估明年中當地物價會降下來，且要多一點民眾都加薪，通膨才會真正上漲。

日本央行日前將當地10年期公債殖利率曲線控制上限，從0.25％擴增一倍到0.5％，一度造成日圓大升且日股大跌。雖然黑田強調這不是一種緊縮動作，但外界認為，實施長達10年的超寬鬆貨幣政策可能將要畫下句點。

高盛認為，日本央行下一次或許就會宣布取消實行負利率。可能頂替黑田位子的知名經濟學者伊藤隆敏（Takatoshi Ito）也說，這次調升殖利率上限，應該就是要回歸正常化的第一步。

彭博社預估，日本核心CPI在12月有機會上看4％，然後在明年首季期間，可望降至2.7％左右。指數下滑原因是從下個月開始，日本政府將祭出電費以及天然氣補貼政策，還有比較基數已經墊高所致。

調研單位日本帝國徵信（Teikoku Databank）指出，日本在11月時，包括乳製品在內有882種食物都漲價。同時也預測，明年將有至少4,400種食品還會漲價，可能要漲到明年2月才會稍微停止。

至於未來通膨預估，日本央行還是堅持2023年4月開始的新財年時，物價會大幅下降到2％以下。明年元月17日與18日，是日本央行下次政策會議的時日，屆時除了會公布最新通膨預測，行長也會發表對景氣看法。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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