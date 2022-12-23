美股明年繼續跌?這美巨頭今年崩6成超慘

今年美國聯準會為了解決高通膨環境，採取激烈升息行動，引發市場景氣出現快速反轉，股市面臨重挫，高估值的科技巨頭股紛紛暴跌，最慘的是臉書母公司Meta雪崩近7成，就連跌幅最少的蘋果也大跌超過25％，分析師甚至警告，科技股的糟糕表現將延續至2023年，前景仍相當黯淡。

綜合外媒報導，今年對科技業來說是相當曲折的一年，年初慶祝營收創新高，沒想到年底竟迎來裁員風暴，升息帶來的衝擊將延續至2023年，因為同樣的問題仍存在，短時間內很難好轉。科技股除了有經濟問題要解決，還得面臨各種反壟斷訴訟，可能出現顛覆生態的大事。

投資機構Wedbush分析師Dan Ives表示，「等到下半年，來自經濟的負面衝擊可能會減緩，儘管未來幾個月仍將面臨困難，但最糟糕的時刻可能已經過去，最終會迎來轉機，軟體或網路安全領域仍相對強勁。」

翻開今年至今美國科技股的股價表現，Meta最慘重挫64.41％，其次特斯拉下跌超過6成60.62％，就連半導體股超微（AMD）都慘遭腰斬，下跌53.31％。而今年跌幅最少的科技股則是蘋果，但股價也下跌25.49％，微軟則暴跌27.34％，高通重挫37.44％。

（中時新聞網 郭宜欣）

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